-ÇELİK'TEN EKŞİ'YE KINAMA ANKARA (A.A) - 30.10.2010 - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Hüseyin Çelik, Hürriyet Gazetesi başyazarı Oktay Ekşi'nin, İkizdere Vadisi'nde kurulması planlanan hidroelektrik santralları (HES) ve Trabzon Kültür ve Tabiat Varlıklarını Korumu Kurulu'nun konuyla ilgili kararından yola çıkarak önce Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu'na bir yığın saldırıda bulunduğunu, ardından da tüm AK Parti camiasına, bir gazeteci yazarın değil, bir sokak adamının bile ağzına almayacağı hakarette bulunduğunu bildirdi. Çelik, yaptığı yazılı açıklamada Hürriyet Gazetesinin dünkü merkez baskısında gazetenin başyazarı Oktay Ekşi tarafından ''Az Bile Yazmışız'' adlı bir yazı yazıldığını ifade ederek, ''Yazıda, tüm hükümet üyelerine ve tüm AK Parti camiasına çok ağır hakaretlerde bulunulduğu'' görüşünü aktardı. Çelik, açıklamasında şunları dile getirdi: ''Rize İkizdere Vadisinde inşa edilmesi gündemde olan hidro elektrik santralleri ve Trabzon Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun konuyla ilgili kararından yola çıkılarak Sayın Çevre ve Orman Bakanımıza bir yığın saldırıda bulunduktan sonra Oktay Ekşi, tüm AK Parti camiasını kastederek 'analarını bile satan işte o zihniyetin marifetleri' şeklinde, bir gazeteci yazarın değil, bir sokak adamının bile ağzına almayacağı hakarette bulunmuştur. Bugün yine Hürriyet Gazetesindeki köşesinde 'Ayarı Kaçırmışız' başlıklı bir yazı yazan Ekşi, lafın ayarını kaçırdığını ve seviyeyi çok düşürdüğünü kabul ederek özür dilemiştir. Genellikle irticalen yapılan konuşmalarda, en usta hatiplerin bile zaman zaman maksadı aşan ifadeler kullanabildikleri bilinmektedir. Ancak ince eleyip sık dokuyarak masa başında yazılan yazıda, hele hele kontrol için kendisine gönderilen yazısına, bilerek ve isteyerek söz konusu ifadeleri ilave ettiğini kabul eden Ekşi'nin boş bulunarak maksadını aştığına inanmak mümkün değildir. Bu küfür ve hakaretlerin sahibi, daha dün gazeteciliğe başlayan toy birisi hiç değildir. 80 yıla yaklaşan ömrünün neredeyse 60 yılını gazetecilik yaparak geçiren Ekşi, ne büyük bir talihsizliktir ki, Basın Konseyi Başkanı ve Türkiye'nin en büyük gazetecilerinden biri olan Hürriyet'in de baş yazarıdır.'' Açıklamasında, Oktay Ekşi'nin, ömrü boyunca jakoben, dayatmacı, tek tipçi devlet anlayışının savunucusu olduğunu belirten Hüseyin Çelik, ''Ekşi, 1960 darbesinin ardından darbecilerin talimatıyla toplanan ve yüzde 85'i CHP'li veya CHP taraftarlarından oluşan Kurucu Meclis Üyesi olmak gibi bir payeye! de sahiptir'' ifadelerine yer verdi. Çelik, Oktay Ekşi'nin, AK Parti'nin kuruluşundan beri ne zaman AK Parti ve AK Parti hükümetleri ile ilgili yazdığı yazılarda hep ''peşin hükümlülüğünü, ideolojik nefretini ve halkın iradesini hazmetmeyen kinini konuşturduğunu'' belirttiği açıklamasında şu görüşlere yer verdi: ''Bu, tek parti dönemi özlemcisi gazeteci, meselelerin özüne vakıf olmadan, birçok zaman kendi gazetesinin bir muhabirinin haberinden yola çıkarak ona buna çamur atmayı, kurumları ve yetkilileri tahkir ve tezyif etmeyi alışkanlık haline getirmiştir. 25 Nisan 1998 tarihinde bazı gazetecilerin PKK'dan para aldıklarına dair bir gazete haberine dayanarak orada adı geçen meslektaşlarına 'Alçakları Tanıyalım' başlıklı bir yazı ile saldırmış, daha sonra haberin uydurma olduğu ortaya çıkınca özür dilemek zorunda kalmıştır. Oktay Ekşi'yi tüm AK Parti camiasını rahatsız eden ve rencide eden hakaretinden dolayı kınıyor, yasal haklarımızın saklı olduğunu kamuoyu ile paylaşıyoruz.''