-ÇELİK'TEN CHP'Yİ KIZDIRACAK AÇIKLAMA ANKARA (A.A) - 07.04.2011 - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik, "CHP 60 senedir muhalefettedir, kronik muhalefet olmuş CHP. Böyle olunca ne yaparsanız yapın beğendiremiyorsunuz, ne yaparsanız yapın eleştiriliyorsunuz" dedi. Çelik, Türkiye Genç İşadamları Derneği (TÜGİAD) Ankara Şubesince Swiss Otel'de düzenlenen "Üretken Yenilikçi Türkiye" vizyon toplantılarındaki konuşmasında, sivil toplum kuruluşlarının önemine değindi. Türkiye'de sivil toplum kuruluşlarının yeterli seviyeye henüz ulaşmadığını belirten Çelik, aynı amaçla, daha güzel şeyleri başarabilmek için bir araya gelenlerin oluşturduğu sivil toplum kuruluşlarının demokrasinin gelişmesine katkı sağladığını da vurguladı. "AK Parti döneminde Türkiye çok borçlandı" şeklinde bazı eleştirilerin olduğunu ifade eden Çelik, bunları "kuyruklu yalan" olarak niteledi. Çelik, şunları söyledi: "2002'de Türkiye'nin milli geliri 230 milyar dolar, şimdi ise 750 milyar dolar, 3 kat fazla. Her 100 liralık milli gelirimizin 2002'de 75 lirası borçtu. Şimdi her 100 liramızın 40 lirası borç. Borcumuz artmış mı azalmış mı? Dünyada borcun gayri safi milli hasılaya oranı hesaplanır, oran yüksekse borcunuz yüksek demektir. Şu anda Türkiye bu yapısı açısından gelişmiş ülkelerin çok çok ötesindedir. 2001'de topladığımız her 100 liralık verginin 103 lirasını borçlanma faizine veriyorduk. Şimdi ise topladığımız her 100 liralık verginin 23 lirasını faize ödüyoruz. 2002'de Türkiye milli gelirinin yüzde 14,8'ini faiz borçlanmasına ödüyordu. Şimdi ise yüzde 4,4'ünü ödüyoruz. Hangi tarafından bakarsanız bakın ülkemiz açısından karamsar olmamızı gerektiren, geleceğe endişe ile bakmamızı gerektiren bir durum ortada değil." CHP'nin hükümetin yaptığı her çalışmayı eleştirdiğini anlatan Çelik, "CHP 60 senedir muhalefettedir, kronik muhalefet olmuş CHP. Böyle olunca ne yaparsanız yapın beğendiremiyorsunuz, ne yaparsanız yapın eleştiriliyorsunuz" diye konuştu. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın 8 yıl önceki fotoğrafı ile şimdiki fotoğrafına bakıldığında Erdoğan'ın Türkiye için sağlığını feda ettiğinin görülebileceğini ifade eden Çelik, "Sayın Başbakanımıza bakıyorsunuz sabah Irak'ta akşam Londra'da. Bazıları bize soruyor 'Başbakanımız niye bu kadar geziyor?' diye. Eğer Başbakanımız, Cumhurbaşkanımız gitmeseydi, biz iş adamlarını uçaklara doldurup dünyanın dört bir yanına gitmeseydik dünyanın neredeyse üçte biri ile vizeleri kaldıran bir ülke olabilir miydik. Devlet, kendi iş adamının önünü açtığında ona imkan ve fırsat tanıdığında devlettir" dedi. Seçim barajının düşürülmesine yönelik tartışmaları da değerlendiren Çelik, şöyle konuştu: "Anayasa diyor ki 'Yapılan seçimlerle yönetimde istikrar temsilde adaletin sağlaması lazım'. Yönetimde istikrar olması için barajın yüksek olması lazım, temsilde adaletin olması için barajın düşük olması lazım. Nasıl yapacağız bunu? Türkiye'de yüzde 10 barajının yüksek olduğunu kabul ediyorum. İsrail'deki baraj yüzde 3, her seçimde Meclise 13 ya da 10 parti giriyor. İsrail'de ömrü 1,5 yıldan fazla bir hükümet görülmemiştir. İskandinav ülkeleri bu koalisyon kültürünü geliştirdiler. Danimarka'da bir yılda çıkarılan kanunların sayısı bizim TBMM'de bir ayda çıkardığınız kanun kadar yoktur. Orada sistemleri oturtmuşlar yıllardır. Türkiye daha yeni bir değişim dönüşüm yaşıyor. Dinamik bir Meclis lazım. 10 siyasi parti, 10 grup Meclise girerse bu Meclisten kanun çıkaramayız. Türkiye'de ne zaman güçlü bir tek parti iktidarı olmuşsa Türkiye'nin trendi yukarı doğru olmuştur. Türkiye 2002'den bu yana kendini bulmuştur. Bu istikrarın devam etmesi gerekiyor. Ekonomik istikrar istiyorsak siyasi istikrarın devam etmesi gerekiyor."