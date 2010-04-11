Çelik'ten 'Baykal'a saldırı' açıklaması

T24 - AKP Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik, CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın Van'da uğradığı ''yumurtalı saldırıyla'' ilgili CHP Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz Ateş'in bir gazetede yer alan beyanlarının doğru olmadığını belirtti.





Çelik, bugün (11 Nisan 2010) bir gazetede yer alan haberle ilgili açıklama yaptı.





AKP'nin resmi internet sitesindeki açıklamada, CHP Genel Başkanı Baykal'ın Van'da uğradığı ''yumurtalı saldırıdan'' sonra, başta Baykal olmak üzere CHP'li yetkililerin 'saldırıyı kendisinin organize ettiği' yönündeki iddiaları ile kendisinin buna gösterdiği tepkinin ve verdiği cevapların ''malum olduğunu'' belirten Çelik, ''CHP'li yetkililer, konuyu benimle ilişkilendirmek için önce kardeşlerimin adını zikrettiler; bu tutmayınca, yalan çıkınca bu sefer bugün bir gazetede yer alan haberde olduğu gibi 'benim bacanağımın amcası, kardeşimin kayınbiraderi' gibi kendilerince delillere sarıldılar'' dedi.





AKP Genel Başkan Yardımcısı Çelik, açıklamasında şu görüşlere yer verdi:





''Gazetede yer alan haberde Sayın Yılmaz Ateş'e ait beyanların tamamı yalandır. Ben hiçbir açıklamamda Aslan Yılmaz'ı tanımadığımı söylemedim. Benim bacanağım Veysel Göl 14 yıllık kamu görevlisi olup, işletme fakültesi mezunudur. Atamasıyla ilgili yasalara, ehliyet, liyakat ve kıdem kriterlerine aykırı hiçbir durum yoktur. Aslan Yılmaz'ı tanımıyorum demedim, ama gerçekten haberde yer alan bacanağım Veysel Göl'ün amcası Mehmet Göl'ü sokakta görsem tanımam.

CHP'nin, Van'da sadece 150 kişiye hitap eden Sayın Baykal'ın hayal kırıklığını, partisinin Van'daki zaafını, organizasyon bozukluğunu bir mazerete sığınarak telafi etme zavallılığına, ne yazık ki bu haberle alet olunmuştur.''