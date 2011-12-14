-Çelik: ''Millet artık Kürt meselesini tartışmaktan bıktı'' TBMM (A.A) - 14.12.2011 - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, ''İstihdam son bir yılda 1 milyon 689 bin kişi arttı. Bu artış, Cumhuriyet tarihi boyunca bir yıl içinde sağlanan en yüksek artıştır'' dedi. TBMM Genel Kurulunda, bakanlığının 2012 yılı bütçesine ilişkin eleştirileri yanıtlayan Çelik, yaklaşık 230 bin işçiyi kapsayan toplu iş sözleşmesini sosyal ortaklarıyla uzlaşarak imzaladıklarını anımsattı. Çelik, ardından sendikal mevzuat çalışmalarını tamamladıklarını ve Bakanlar Kuruluna gönderdiklerini belirtti. Memurların toplu görüşme yerine toplu sözleşmeye geçmesi ile ilgili düzenlemenin referandumda kabul edildiğini anımsatan Çelik, bu çerçevede yaptıkları uyum yasaları çalışmalarını da tamamladıklarını ve taslağı Bakanlar Kuruluna gönderdiklerini söyledi. Çelik, ''Artık toplu görüşme döneminden toplu sözleşmeye dönemine geçmiş bulunuyoruz. İnanıyorum ki çok kısa süre içinde bu yasaları TBMM'de ele alacağız. Memurlarımıza, 2012 yılında toplu görüşme çerçevesinde değil toplu sözleşme çerçevesinde masada belirlenen ücretler karşılığında maaşlarına zam yapılacak'' dedi. Türkiye'nin siyasi alandaki istikrarının ekonomiye ve istihdama da yansıdığını vurgulayan Çelik, şunları söyledi: ''İstihdam dostu büyüme modelini hayata geçirmiş bulunuyoruz. Son verilere göre, Türkiye'de işsizlik oranı Ağustos 2010'da 11.4 iken, Ağustos 2011'de 9.2'ye gerilemiş, işsiz sayımız da 450 bin kişi azalarak 2 milyon 520 bine inmiştir. İstihdam ise son bir yılda 1 milyon 689 bin kişi artarak ki bu artış Cumhuriyet tarihi boyunca bir yıl içinde sağlanan en yüksek artıştır, bu yıl gerçekleştirilmiştir. Bu rakamlarla Türkiye G-20 ülkeleri arasında istihdamını en çok artıran ülke olmuştur. İstihdamı artırmak amacıyla 2011 yılı Ağustos ayı sonu itibariyle 7 milyon 893 bin işçiyi kapsayan, 4 milyar 50 milyon lira tutarında teşvik uygulanmıştır. Bundan sonra da istihdam odaklı büyümeyi ve iş gücünün niteliğini artıracak politikalara ağırlık vermeye devam edeceğiz. Bu doğrultuda, 2023 yılında yüzde 5 işsizlik oranını hedefleyen ulusal istihdam stratejimizi de önümüzdeki süreçte kamuoyu ile paylaşacağız.'' Tüm iş arayanlar için mesleğe yönlendirme ve iş bulma hizmeti sunacaklarını belirten Çelik, bu amaçla, 2 yıl içinde toplam 4 bin sözleşmeli iş ve meslek danışmanları istihdam edeceklerini bildirdi. -''Her konuda Kürt meselesi...'' Sosyal güvenlik reformunun binbir zorlukla yapıldığını vurgulayan Çelik, bu reformun popülist yaklaşımlara kurban edilmesinin yanlış olacağını söyledi. BDP Bingöl Milletvekili İdris Baluken'in konuşmasına değinen Çelik, ''Her konuda Kürt meselesi... Bu millet artık bunları tartışmaktan bıktı. Çalışma hayatında böyle bir şey yok. Ben bu dönem o yörenin milletvekiliyim. O bölgede bütün kardeşlerimize iş vermek için gece gündüz birlikte kol kola yürüyoruz. Bunu istismar etmeyelim. Bir devlet helikopter de alır uçak da alır. Ama evinde bakıma muhtaç hastaya da ambulansını alır gider. Bunları birbirine karıştırmayalım'' dedi. Kıdem tazminatı konusuna değinen Çelik, bu hakkın yüzde 8'e hitap ettiğini belirterek, ''Yüzde 92 dediğiniz, taşeron diye burada konuştuğunuz işçilerin kıdem tazminatı hakları yok. Biz 'kıdem tazminatı konusunda sadece yüzde 8 değil yüzde 100 işçimize sahip çıkalım' diyoruz.'' dedi. Bakan Çelik, Türkiye İş Kurumu kanalıyla Van'a 25 milyon lira tahsis ettiklerini, şu anda 6 bin kişinin istihdam edildiğini söyledi. Çelik, Hükümetin işsizliğe çözüm bulamadığı yönündeki eleştiriyi yanıtlarken, Avrupa'da işsizlik oranı artarken Türkiye'de azaldığına dikkati çekti. -''Beddua aldın mı 50 yıl iktidarı görmüyorsun''- CHP İstanbul Milletvekili Süleyman Çelebi'nin, konuşmasında, Hükümete yönelik ''milletin bedduasını almayın'' şeklindeki yorum yaptığını anımsan Çelik, ''Milletin bedduasını aldın mı 50 yıl iktidarı görmüyorsun. Kim milletin bedduasını almışsa bir daha iktidar yüzünü görememiştir. Bunun için bu konuda biz hassasız'' diye konuştu. Taşeron şirketlere ilişkin eleştirileri de yanıtlayan Çelik, bunu AK Parti'nin getirmediğini, 1936 yılından beri mevzuatta bulunduğunu söyledi. Çelik, taşeron işçilerin taleplerini bildiklerini belirterek, ''Bunun bir köleliğe dönüşmemesini yine AK Parti sağlayacaktır'' dedi. -''Bakanlar ortamı germeye çalışıyor''- CHP Grup Başkanvekili Emine Ülker Tarhan yerinden söz alarak, bakanların, kürsüye çıktıklarında sürekli ortamı germeye çalıştığını ileri sürdü. Çelik'in ''beddua'' konusundaki değerlendirmesini eleştiren Tarhan, ''Bugün emekçilerin köleleştirilmesini, kadın erkek eşitsizliğinin derinleşmesini ve kadınların istihdamdan tamamen çekilmesini sağlayanların, aslında oturup kendileri ile bunun muhasebesini yapmaları gerekir. Beddua söylemlerini ağızlarına alırken 60 yıldır bu ülkeyi kimin yönettiğini, hangi sağ iktidarların bizi bugüne taşıdığını da değerlendirmesi gerekiyor'' diye konuştu.