Çelik’in isyanı: Annem beni evlendirmiyor!

Yeni albüm hazırlığında olan ünlü şarkıcı Çelik, evliliğe hazır olduğunu ancak annesinin buna karşı çıktığını söyledi. Çelik, “Ülkenin neresine gidersek gidelim, sevgi görüyorum. Huzurlu ve mutluyum" diye konuştu. Şarkıcı, Buket Saygı'dan boşandıktan sonra nikah masasına oturmama nedenini; 'Anneme 'Beni evlendir' diyorum ama annem istemiyor. Ben her evliliğe hazırım. İkinci, üçüncüye hazırım da evlenemiyorum” diye konuştu.

Çelik, yeni albümüne ilişkin olarak “Albümde 90'lı yıllardaki şarkılara benzeyen Çelik parçaları var. İskender Paydaş'la çalıştım. 'Hercai' gibi en az 10 hitim bulunuyor. Yenileri de iyi” dedi.