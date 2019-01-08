Çelikhan'da okullara kar tatili

Selim SONKAYA/ÇELİKHAN (Adıyaman), (DHA)- ADIYAMAN’ın Çelikhan İlçesinde etkisini artıran kar yağışı nedeniyle okullar bir gün tatil edildi.

İlçede etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Yayalar ve araçların yollarda ilerlemekte güçlük çektiği ilçede eğitime 1 gün ara verildi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Resul Acar, yaptığı açıklamada:

\"Yoğun kar yağışından dolayı İlçe hıfzısıhha kurulu tarafından (8 Ocak Salı günü) yarın ilçe geneli tüm okullarımız için tatil kararı alınmıştır” dedi.

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