Çelikhan'da 100 aile TOKİ'den ev sahibi oldu

ADIYAMAN, (DHA) - ADIYAMAN’IN Çelikhan ilçesinde TOKİ\'nin yaptırdığı konutların 1\'inci etabının kuraları noter huzurunda çekildi. Çekiliş sonrasında 100 aile ev sahibi oldu.

Çelikhan’da 2013’te inşaat çalışmalarına başlanılan ve yapımı tamamlanan TOKİ konutlarınının Şehit Şeyho Şişman Anodulu Lisesi Konferans salonunda yapılan kura çekilişinde 100 hak sahibi noter huzurunda belirlendi.

Kura çekilişi programına Adıyaman Valisi Nurullah Naci Kalkancı, Vali Yardımcısı Adem Kaya, İl Jandarma Komutanı Ercan Atasoy, AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Erdoğan, Çelikhan Kaymakam Vekili ve Gölbaşı Kaymakamı Can Aksoy, Belediye Başkanı Mustafa Bulut, Kurum müdürleri, Sivil Toplum kuruluşları ve vatandaşlar katıldı.

İlk TOKİ kurası Vali Nurullah Naci kalkancı tarafından çekildi. TOKİ\'nin Çelikhan kavak tepesinde yapmakta olduğu yerleşimde toplam 252 konut bulunuyor. Bu konutlardan 3+1\'den 28 tane ve 2+1\'den 72 konut olmak üzere 100 ailenin kuraları noter huzurunda çekilerek sahiplerine verildi. Daha sonra Fatih Ortaokulu ve İlköğretim ziyaret eden Vali Nurullah Naci Kalkancı ilçeden ayrılarak Adıyaman’a geçti.

(FOTOĞRAF-VİDEO)