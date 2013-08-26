Çelik ve Ünal Altın Portakal jürisinde

Çok sayıda filmin senaryosunda da imzaları bulunan Reis Çelik ve Ümit Ünal Altın Portakal jürisine katkıda bulunacaklar.

90’lı ve 2000’li yıllar Türk sinemasının önde gelen yönetmenleri arasında yer alan Reis Çelik ve Ümit Ünal, deneysel filmlerin öncüsü olarak da isim yaptılar.

Çelik ve Ünal’ın yönettiği çok sayıda film, ulusal ve uluslararası tanınmış festivallerden önemli ödüllerle döndü.

'Deniz'leri ölümsüzleştirdi

“Hoşça kal Yarın” filmiyle 12 Mart diktatörleri tarafından idam edilen Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan’ı ölümsüzleştiren Reis Çelik, sinemacılığı yanında gazetecilik ve televizyon programcılığı alanlarında da önemli işlere imza attı.

12 belgesel film, 600 civarında reklam ve siyasal kampanya filmi çeviren Reis Çelik, “Nazım Hikmet Ziyaretçin Var” (Belgesel Film-1992), “Işıklar Sönmesin” (1992), “Hoşçakal Yarın” (1998), “İnat Hikâyeleri” (2004), “Mülteci” (2008), “İnadına Film Çekmek” (Belgesel Film-2010), “Lal Gece” (2012), “F Tipi Film” (2013) adlı uzun metraj filmlerin yönetmenliğini yaptı.

Hem usta sinemacı hem iyi bir yazar

Sinemayla okul yıllarında tanışan Ümit Ünal; senaryosuna da imza attığı “9” (2001), “Anlat İstanbul” (2004), “Ara” (2008), “Zaman Hırsızı” (2007), “Gölgesizler” (2008), Kaptan Feza (2009) ve “Ses” (2010), “Nar” (2011) gibi 2000’li yıllara damgasını vuran filmlerin yönetmenliğini yaptı. Ümit Ünal, “Milyarder” (Kartal Tibet), “Teyzem” (Halit Refiğ) , “Hayallerim, Aşkım ve Sen” (Atıf Yılmaz), “Arkadaşım Şeytan” (Atıf Yılmaz), “Piano Piano Bacaksız” (Tunç Başaran), “Berlin in Berlin” (Sinan Çetin), “Yaz Yağmuru” (Tomris Giritlioğlu), “Amerikalı” (Şerif Gören), “En Mutlu Olduğum Yer” (Kağan Erturan) filmlerinin de senaryosunu yazdı.

Edebiyatçı yanıyla da tanınan Ümit Ünal’ın “Amerikan Güzeli” (öykü), “Aşkın Alfabesi” (Roman), “Kuyruk” (Roman) ve “Işık Gölge Oyunları” (Yaşantı) adlı dört de kitabı yayımlandı.

50. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin ulusal uzun metraj film yarışmasına başvuruda bulunan 68 film Eylül ayının ilk yarısında toplanacak ön jüri tarafından değerlendirmeye tabi tutulacak.

Ön jüri tarafından yarışmaya seçilen filmler, 50. Festivalin ana jürisi tarafından değerlendirilecek. Portakal’da bu yıl en iyi film 350 bin TL, en iyi ilk film 100 bin TL, en iyi yönetmen 55 bin TL, en iyi senaryo 35 bin TL, en iyi görüntü yönetmeni 30 bin TL, en iyi müzik 30 bin TL parasal ödülle ödüllendirilecek.