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BBC Türkçe

Çelik: Türkiye'deki Hollanda yatırımları risk altında değil

AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Reuters haber ajansına verdiği röportajda, Hollanda ile yaşanan diplomatik krizin, Türkiye'de yatırımları bulunan Hollanda şirketlerini etkilemeyeceğini söyledi. Çelik, "Onlar kesinlikle krizin parçası değiller" dedi

15 Mart 2017 13:32

AB (Avrupa Birliği) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Reuters haber ajansına verdiği röportajda, Türkiye'deki Hollanda yatırımlarının risk altında olmadığını söyledi.

Çelik, Türkiye ile AB arasındaki göç anlaşmasının, AB'nin Türk vatandaşlarına serbest seyahat sözüyle ilgili yaklaşımı nedeniyle, yeniden değerlendirilmesi vaktininin geldiğine inandığını da belirtti.

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Ankara, Hollanda ile yaşanan diplomatik kriz nedeniyle bu ülke ile üst düzey ilişkilerin askıya alındığını açıklamıştı.

Türkiye ayrıca, Hollanda'nın Ankara Büyükelçisinin de Türkiye'ye dönüşüne izin verilmeyeceğini de belirtmişti.

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, 'ileride ekonomik yaptırımların da gelebileceğini' söylemişti.

Çelik ise Reuters röportajında, Ankara'nın dünyaki iş çevrelerine bir çağrı yaptığını belirterek 'Türkiye'nin yatırım açısından güvenli bir ülke olduğunu' söyledi.

Çelik, Türkiye'de yatırım yapan, ticari faaliyetleri bulunan ve istihdam yaratan Hollandalı iş adamlarının da bu çağrı kapsamında olduğunu belirtti ve "Onlar kesinlikle krizin parçası değiller" dedi.

Türkiye'de aktif olan Hollanda şirketlerinin krizden etkilenip etkilenmeyeceğine dair soruya Çelik, "Özel sektör, iş dünyası, turistler ve Hollanda halkı bu krizin parçası değil" dedi.

Hollanda Cumartesi günü Türk seçmenlerle buluşmak üzere Rotterdam'a giden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Kaya'nın uçağının inişlerine izin vermemişti.

Bunun üzerine gelişen olaylar iki ülke arasında diplomatik bir krizin ortaya çıkmasına neden olmuştu.

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