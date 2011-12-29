-Çelik: Terörist olmadıkları, kaçakçı oldukları belirlendi ANKARA (A.A) - 29.12.2011 - AK PArti Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin çelik, Türkiye'nin ırak sınırında meydana gelen olayla ilgili olarak, ''Türkiye bir hukuk devletidir, eğer yapılan bir hata varsa, yapılan bir yanlış varsa, orada bir kusur varsa, hukuk devleti mantığı içerisinde bu tespit edilecektir ve şüphesiz ki bunun gereği ne ise bu yapılacaktır'' dedi. Çelik, AK Parti'de yapılan MKYK Toplantısında ele alınan konularla ilgili açıklamalarda bulundu, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bugün askeri hava harekatında sivillerin öldürüldüğüne ilişkin iddialarla ilgili olarak Çelik, şu değerlendirmeyi yaptı: ''Bugün Türkiye'nin gündemini oluşturan, maalesef nahoş ve son derece üzücü mesele de damgasını vurdu, büyük çapta konuşuldu. Türkiye üzücü bir olaya uyandı. Yapılan açıklamalardan meselenin detayını gerek siz basın mensupları gerekse kamuoyu çok iyi biliyor. Hakkari'nin Uludere ilçesinin Ortasu Köyü ile Irak toprakları içinde Sinat Haftanin arasındaki bir yerde, bir gurup zannedilerek, terörist zannı ve kastı ile Türk Silahlı Kuvvetleri, Hava Kuvvetleri tarafından oraya bir saldırı düzenlenmiştir. Bu saldırı sonucunda 35 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Bir yaralı vardır. Öncelikle bu müessif olay karşısında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum, onların kederli ailelerine başsağlığı diliyorum. Üzüntülerimi yüreğimizde paylaştığımızı ifade ediyorum. bu insanların ilk etapta terörist oldukları zannı ile yapılan özellikle insansız hava araçlarının, HERON'ların yaptıkları tespitlere dayanarak yaptıkları malum bir operasyon vardır. Ancak, mahalli idarecilerden özellikle Şırnak Valiliğinden ve oraya intikal etmiş olan devlet görevlilerinden ilk aldığımız bilgilere göre, bu insanların büyük çapta sigara kaçakçılığıyla uğraşan insanlar olduğu tespiti vardır. Ancak Bu insanların kimliği, onların gerçek orada bulunma amaçları ile ilgili olarak kesin ve net bilgilere, yapılan idari ve adli soruşturmalar sonucunda ulaşacağız. Dolayısıyla bu aşamada, çok ileri ifadeler belki kullanılması belki doğru olmayacaktır.'' -''Türkiye hukuk devletidir''- Türkiye'nin bir hukuk devleti olduğuna vurgu yapan Çelik, şöyle devam etti: ''Eğer yapılan bir hata varsa, yapılan bir yanlış varsa, orada bir kusur varsa, hukuk devleti mantığı içerisinde bu tespit edilecektir ve şüphesiz ki bunun gereği ne ise bu yapılacaktır. Ama tekrar altını çizmek istiyorum, bu insanların ilk gelen bilgilere göre terörist olmadıkları, kaçakçılık yaptıkları tespit edilmiştir. Türkiye sınırlarının dışında bu olay meydana gelmiştir. Bu insanların yüzde yüz kaçakçılık yaptıkları tespit edilse bile onların böyle bir muameleye maruz kalmaları, onların bombalanmaları gerekmiyor, böyle birşey söz konusu bile olamaz. Çok maksadını aşan kimseler var. Biz onları, tabii meseleye farklı açılardan yaklaşanlar olabilir, onları kendi beyanlarıyla başbaşa bırakıyoruz. Ailelerinin başı sağolsun ki büyük bir çoğunluğu bu öldürülen insanların büyük çoğunluğu aynı ailenin mensuplarıdır. Bunların içinde korucu çocukları vardır, bir gazi çocuğu vardır. Dolayısıyla olay, üzücü bir olaydır. Ama nihai sözü söylemek, nihai yargıya varabilmek için buradaki adli ve idari soruşturmanın bitmesini beklemek en akılcı olur. Acun davranmamak gerektiğini düşünüyorum. Ama ilk etapta, partimiz adına üzüntülerimizi ifade ediyoruz ve tekrar altını çizmek istiyorum, bir hata, bir kusur, bir yanlış, bir eksiklik varsa bu asla ört bas edilmeyecektir, edilmemelidir. Hukuk devleti mantığı içinde gereken ne ise yapılacaktır, burada kasıt söz konus udeğildir. Bunu 33 kurşuna benzetenler çok art niyetli ideolojik beyanlarda bulunuyorlar. Çünkü orada mahkeme kararıyla tespit edilen durum vardır. Ama burada bir operasyon kazası vardır eğer ilk etapta gelen bilgiler doğru ise. Tekrar söylüyorum, yapılan araştırmalar, incelemeler, soruşturmalar işin gerçek mahiyetini ortaya koyacaktır. Sizler de bizler de söylenmesi gereken son sözlerimizi o zaman söyleyeceğiz. Özellikle vatandaşlarımızın talebi üzerine Başbakanımızın talimatı ile vefat edenlerin otopsilerinin yapılması için adli raporlarının hazırlanması için o cenazelerin Malatya ve diğer illere götürülmesi engel olunulmuş, adli tıbbın tüm imkanları olay mahalline, Şırnak'a taşınarak orada yapılması söz konusudur, bu çalışma devam ediyor.'' -katırların yükü- Özellikle bu taşıdıkları malların, yani katırların yükünün ne olduğu konusunda Şırnak Valisi ile az önce görüştüğünü dile getiren Çelik, şunları söyledi: ''Şırnak valisi ile görüştüm; oraya netice itibariyle belki bir kaç dakika içerisinde görevlilerin ulaşacağanı söyledi ama kendisine verilen ilk bilgilere göre büyük çapta sigara taşındığı tespit edilmiştir. Başsağlığı diliyorum, üzüntülüremizi bir kez daha ifade ediyoruz. Terörle mücadele kararlılıkla sürecektir. Güvenlik güçlerimizin, terörle, teröristle mücadelesi kararlı bir şekilde sürecektir. Bu yapılan yanlış, eğer bu bir kusursa, eğer bu bir yanlışsa, eğer bu bir hataysa da bunun hata, kusur ve yanlış olarak tespiti, tescili ve gerekenin yapılması da hukuk devletinin boynunun borcudur. Bunu da ifade etmek isterim.''