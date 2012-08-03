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Politika

Çelik, Tekin'in Davutoğlu iddiasına ne dedi?

Hüseyin Çelik, Davutoğlu'nun yerine yeni isim arandığı iddialarına Twitter'dan yanıt verdi

03 Ağustos 2012 22:24

 

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin'in "Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu görevden alınacak" iddiasına AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik Twitter'dan yanıt verdi. Çelik, "Sayın Başbakan kulisler ne derse onu yapıyor! Güleyim bari" dedi.
 
AK Parti Sözcüsü, uygulanan dış politikanın Ahmet Davutoğlu'nun değil, AK Parti'nin olduğunu hatırlattı; "Parti programına bakın, 2001'de Davutoğlu AK Parti üyesi bile değildi" dedi. 
 
Çelik, her politikanın sonuç vermeyeceğini hatırlattı, "Her sondajdan petrol çıkmaz, bu aramaktan vazgeçeceğiz anlamına gelmez" dedi.
 
Hüseyin Çelik, Davutoğlu'nun yerine yeni isim arandığı iddialarıyla ilgili de "CHP'Li biri olmayacağına göre heyecanlanmayın" yorumunu yaptı.
 
CHP'li Tekin, CNN TÜRK'te Ankara Günlüğü programında "Kulislerde Dışişleri Bakanı Davutoğlu'nun yerine, Vamık Volkan'ın getirileceği konuşuluyor" demişti. 
 

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