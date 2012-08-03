Çelik, Tekin'in Davutoğlu iddiasına ne dedi?

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin'in "Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu görevden alınacak" iddiasına AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik Twitter'dan yanıt verdi. Çelik, "Sayın Başbakan kulisler ne derse onu yapıyor! Güleyim bari" dedi.

AK Parti Sözcüsü, uygulanan dış politikanın Ahmet Davutoğlu'nun değil, AK Parti'nin olduğunu hatırlattı; "Parti programına bakın, 2001'de Davutoğlu AK Parti üyesi bile değildi" dedi.

Çelik, her politikanın sonuç vermeyeceğini hatırlattı, "Her sondajdan petrol çıkmaz, bu aramaktan vazgeçeceğiz anlamına gelmez" dedi.

Hüseyin Çelik, Davutoğlu'nun yerine yeni isim arandığı iddialarıyla ilgili de "CHP'Li biri olmayacağına göre heyecanlanmayın" yorumunu yaptı.

CHP'li Tekin, CNN TÜRK'te Ankara Günlüğü programında "Kulislerde Dışişleri Bakanı Davutoğlu'nun yerine, Vamık Volkan'ın getirileceği konuşuluyor" demişti.