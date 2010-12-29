-ÇELİK: SUCU REYTİNG MESELESİ HALİNE GETİRDİ ANKARA (A.A) - 29.12.2010 - Devlet Bakanı Faruk Çelik, Diyanet Vakfı Kadın Merkezi Başkanlığı görevinden alınan Ayşe Sucu ile ilgili tartışmaları, ''Bir göreve giriş ne kadar önemliyse, görevden alınışa da saygı duyulmalı'' şeklinde değerlendirdi. Bakan çelik, Ayşu Sucu'nun görevden alınışını ''reyting'' meselesi haline getirdiğini söyledi. NTV'de yayınlanan ''Artı Programı''na konuşan Bakan Çelik, Diyanet İşleri Başkanlığının yeni teşkilat yasasıyla birlikte birimlere yapılan atamaların farklı bir şekilde yorumlanmasının doğru olmadığını belirtti. Yapılan atamaların ''yeni yasanın gereği'' olarak algılanması gerektiğini vurgulayan Çelik, Türkiye Diyanet Vakfı'na bağlı olarak sürdürülen kadın faaliyetlerinin sivil bir inisiyatif olduğunu ifade etti. Sucu'nun 16 yıldır kadın faaliyetleri merkezinde müdürlük yaptığını dile getiren Çelik, Sucu'nn 5 yıl önce Diyanet İşleri Başkanlığından emekli olduğunu söyledi. Sucu'nun görevden alınmasının siyasetle bir ilgisi bulunmadığını belirten Çelik, şunları kaydetti: ''Görevden alınmanın iktidarla, Bakanlıkla bir ilgisi yok. Biz 8 yıldır iktidardayız. Böyle bir hesaplaşma, böyle bir hesabımız olsaydı 8 yılı beklemezdik. Siyasi beklentilerimiz çerçevesinde tasarrufta bulunabilirdik. Böyle bir şey söz konusu değil. Sayın Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, vakfın mütevelli heyeti başkanıdır. Mütevelli heyet, yıllar önce hanımefendiyi kadın kollarını yürütmek için görevlendirmiş. 16 yıl sonra da bu görevini sonlandırmış. Yani burada yapılan tartışmaların düzeyini ben çok merak ediyorum. Bir göreve giriş ne kadar önemli kutsal ve anlamlı ise görevden alınışa da saygı duyulmalı. 16 yıl bu hizmette kalan bu insanın verebileceği hizmetler ve barındırdığı potansiyel ortadadır. Belki de yeni yönetim ve vakıf mütevelli heyeti burada bir kan değişikliğini uygun görmüş olabilir. Nitekim biz başkanlık bünyesinde de değişikliğe gittik. Sayın Ali Bardakoğlu, gerçekten çok güzel hizmetler sundu ama 8 yılın sonunda yardımcısı olan bir arkadaşa görevini güzel bir merasimle devrettiler. Burada da biz beklerdik ki 16 yıl bu hizmette bulunan hanımefendi, bu meseleyi yeni bir reyting meselesi yapma şeklinde değil de oturup yeni gelecek olan arkadaşına devretmiş olsaydı. Biz bunu arzu ederdik. Ama görüyorum ki yoğun bir şekilde sanki büyük bir yanlış yapılmış gibi, sanki kadın faaliyetleri sonlanmış gibi bu konu üzerine gidiliyor.'' Sucu'nun açıklamalarının kendilerini rahatsız ettiği şeklindeki haberlere de değinen Çelik, ''Açıklamalarıyla ilgili bir rahatsızlık duymuş olsaydık bu zamana kadar bununla ilgili bir girişimimiz olurdu'' dedi. Çelik, ''Ben varsam bu işler var, ben yoksam bu hizmetlerin bir anlamı yok'' gibi bir yaklaşımın ortaya çıkmasının da kendilerini üzdüğünü belirtti.