-ÇELİK: SUÇ DUYURUSUNDA BULUNSUN ANKARA (A.A) - 24.05.2011 - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Van mitingi sırasında kendisine yönelik sözlerine ilişkin, ''Bildiği bir usulsüzlük ya da haksız elde edilmiş bir kazanç varsa suç duyurusunda bulunsun. Sözlerini delillendirsin, değilse kendisini sürekli çamur atan iftiracı bir siyasetçi olarak ilan ediyorum'' dedi. Çelik, yazılı açıklamasında, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun dünkü Van mitingi sırasında şahsı ve akrabalarını hedef alan ''çirkin ve yakışıksız'' ifadeler kullandığını belirtti. Çelik, şunları kaydetti: ''Kullandığı ifadeler, şimdiye kadar bu toplumda saygı gören hemen herkes için yaptığı bir Kemal Kılıçdaroğlu klasiğidir. Şahsım ve akrabalarım ile ilgili iddialarını ispata davet ediyorum. Bu ifadelerle şahsımı ve akrabalarımı zan altında bırakmaktadır. Sokak dedikodusu ve iftira ile siyaset yaptığını zannetmektedir. Bildiği bir usulsüzlük ya da haksız elde edilmiş bir kazanç varsa suç duyurusunda bulunsun. Sözlerini delillendirsin, değilse kendisini sürekli çamur atan iftiracı bir siyasetçi olarak ilan ediyorum. Kendisine 24 saat süre veriyorum. Eğer sözlerini delillendiremezse hakkında tazminat davası açacağım.''