Çelik: Seçimler erkene alınabilir

T24 - Bursa'da konuşan Devlet Bakanı Faruk Çelik, erken seçim ile ilgili çalışmalar yaptıklarını belirterek, “Seçimlerin Haziran ayına çekilmesi konusunda planlı çalışmalarımız var” dedi.

Bursa’nın Kestel İlçesi’ne bağlı Orhaniye Köyü’nde Batumlular Derneği’nin düzenlediği iftar yemeğine katılan Devlet Bakanı Faruk Çelik, ülke gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.



Herkesin yeni bir Anayasa istediğini ve bu konuda daha önceden ihtilaf bulunmadığını kaydeden Çelik, ”Ama şimdi görüyorsunuz ki büyük itilaf ile karşı karşıyayız. Niye bu ihtilafı yapıyoruz? Bu tartışma niye? Madem ‘Bu Anayasa değişmeli diyoruz’ gelin değiştirelim. Tamamı değişmiyorsa, azı değişiyorsa da bu ileri gidişi gösteriyor. Teşekkür edip birbirimize kucaklaşalım. Bu işi fazla büyütmeyelim. 8 ay sonra zaten seçimler var. Seçimleri Haziran ayına çekmek için planlı çalışmalarımız sürüyor. Birbirimize bu köylerde, meydanlarda, siyasi arenada ne diyeceksek diyelim ama Anayasa gibi hukuk devleti olma konusunda özgürlükler konusunda birbirimizi kırmaya değmez diyorum” diye konuştu.



Türkiye’ye yakışanı yapmak için çalıştıklarını söyleyen Çelik, “1980’de kalmayalım. 21’inci yüzyıllara doğru gidelim. Türkiye’ye yakışan budur. Türkiye’ye yakışan özgürlüktür, büyümektir. İnsanımızın ekmeğini büyütmektir. Kardeşlik de barış da ancak bu ortamda yeşerir diyorum” dedi.

Siyasi sürecin iyi gitmediğine de dikkat çeken Bakan Çelik, çok gönüller kırıldığını, yanlış kamplaşmalar oluştuğunu ve bunların gereksiz olduğunu da sözlerine ekledi.





