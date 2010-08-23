-ÇELİK: SEÇİMLER BİR AY ÖNCESİNE ALINABİLİR BURSA (A.A) - 22.08.2010 - Devlet Bakanı Faruk Çelik, Hükümet olarak, genel seçimlerin bir ay öncesine, Haziran ayına alınmasıyla ilgili plan ve çalışmalarının olduğunu bildirdi. Çelik, Bursa Batumlular Derneği tarafından Kestel ilçesine bağlı Orhaniye köyünde düzenlenen iftar yemeğinin ardından yaptığı konuşmada, Türkiye'de her şeyin siyaset konusu yapıldığını söyledi. Özellikle son günlerde yaşanan gelişmelere insanın üzüldüğünü ifade eden Çelik, ''Bunu niye söylüyorum? 12 Eylül için söylüyorum. Bütün partiler, bütün sivil kuruluşlar, bütün bilim adamları, dışarıdaki, içerideki dünyayı bilen, bilmeyen herkes diyor ki 'yeni bir Anayasa'. Bu konuda hiç ihtilaf yok. Şimdi ise tam tersi durum söz konusu. Bu tartışma niye? Madem 'bu Anayasa değişmeli' diyoruz, gelin değiştirelim. Birlikte değişmiyorsa, tamamı değişmiyorsa, azı değişiyorsa da ne kadarsa da... Madem ileri gidişi gösteriyor, teşekkür edip birbirimizle kucaklaşalım, bu işi fazla büyütmeyelim.'' -''YAKLAŞIK 8 AY SONRA SEÇİM''- Çelik, referandumdan yaklaşık 8 ay sonra seçimlerin yapılacağını belirterek, şunları kaydetti: ''Birbirimize, bu köylerde, meydanlarda, siyasi arenada, ne diyeceksek diyelim ama Anayasa gibi hukuk devleti olma konusunda, özgürlükler konusunda, birbirimizi kırmaya değmez diyorum. Bu süreç, bu anlamda iyi gitmiyor. Siyasi süreç iyi gitmiyor. Çok gönüller kırılıyor, çok yanlış kamplaşmalar oluyor. Bunlara gerek yok. 1980'de kalmayalım, 21'inci yüzyıllara doğru gidelim. Türkiye'ye yakışan budur. Türkiye'ye yakışan özgürlüktür, büyümektir, insanımızın ekmeğini büyütmektir. 'Kardeşlik, barış da ancak bu ortamda yeşerir' diyorum.'' Çelik, konuşmasından sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, seçimlerin Temmuz sıcağına kalmamasıyla ilgili çalışma yürütüldüğünü vurgulayarak, ''Hükümet olarak, genel seçimlerin bir ay öncesine, Haziran ayına alınmasıyla ilgili plan ve çalışmalarımız var. Sonuç ne olur bilemem ama Haziran ayına almayı planlıyoruz'' dedi(ZAK-EHK)