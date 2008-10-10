Çelik: 'Rektör seçimi olmamalı'

Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik, üniversitelerde rektör seçimi yapılmaması gerektiğini görüşünü ifade ederek, "Rektörlük seçimleri üniversitelerde öğretim üyeleri arasına büyük fitne sokmuştur" dedi.



Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rıza Ayhan da YÖK'ün, görüş almadan üniversitelerinin kontenjanlarını artırdığını, bunun derslik sıkıntısına neden olduğunu belirterek, öğrenci affı kanununun bu dönemde çıkmasının öğrenci yoğunluğunu artıracağını kaydetti. Ayhan, "Öğrencilere hak verilecekse verilsin ancak bu dönemde değil" diye konuştu.



Gazi Üniversitesinde yeni akademik yılın başlaması dolayısıyla Mimar Kemaleddin Salonu'nda tören düzenlendi.



Törene, Milli Eğitim Bakanı Çelik, Yargıtay Başkanı Hasan Gerçeker, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.



Törende konuşan Bakan Çelik, Rektör Ayhan'ın "Torba Kadro" konusundaki talebine ilişkin, "Üniversiteler bu konuda sınıfta kalmıştır" dedi. Çelik, şunları kaydetti:



"Eğer üniversitenin rektörü tıp fakültesinden ise tıp fakültesine 300 yardımcı doçent tayin ediyor, ziraat fakültesinden ise o fakülteye tayin ediyor. Ben bir bakan olarak kendi müşavirimi tek başıma tayin edemiyorum, üçlü kararnameyle tayin ediliyor. Ama bir üniversite rektörü kendi genel sekreterini sadece kendi imzasıyla bir kalemde tayin ediyor. Siz bizden çok daha rahatsınız sayın rektör. Netice itibarıyla torba kadro konusunda üniversitelerde çok ciddi bir istismar yaşanmıştır. Bu da üniversitelerdeki rektör seçimlerinden kaynaklanmıştır. Defalarca söyledim, rektörlük seçimleri üniversitelerde öğretim üyeleri arasına büyük fitne sokmuştur. Rektör seçimlerinin olmaması gerekir."

