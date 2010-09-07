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Politika

ÇELİK: RANDEVU TALEBİ YAZILDI ANKARA (A.A)

07 Eylül 2010 22:01

-ÇELİK: RANDEVU TALEBİ YAZILDI ANKARA (A.A) - 09.07.2010 - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik, ''Ana muhalefet lideri başta olmak üzere diğer bazı partilerin liderlerine randevu talebi bugün itibariyle yazılmıştır ve gelen cevaplara göre de Sayın Başbakanımız TBMM'de veya TBMM'de mekanı bulunmayan siyasi partileri kendi genel merkezlerinde ziyaret edebilecektir'' dedi. Çelik, Parti Genel Merkezi'nde AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan MYK Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. Hüseyin Çelik, kamuoyunda liderlerle görüşme, buluşma yönündeki tartışmaların devam ettiğini anımsatarak, bugün itibariyle Başbakan Erdoğan'ın başta ana muhalefet lideri olmak üzere randevu talebinde bulunduğunu bildirdi. Özellikle 14-15 Temmuz tarihlerinin Başbakan Erdoğan'ın takvimi açısından daha uygun göründüğünü dile getiren Çelik, diğer liderlerin de uygun olması, programlarının elvermesi halinde görüşmelerin bu tarihlerde gerçekleşebileceğini belirtti. Bu görüşmelerde son günlerde artan terör olaylarının ele alınacağı bilgisini veren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çelik, şunları kaydetti: ''Ama önceden tavrını belirleyen ve kapıları kesinlikle kapatan, nezakete sığmayacak şekilde bazı şartlar ileri sürerek, ancak görüşlerini ifade eden bazı siyasi partilerin olduğunu biliyorsunuz. Sayın Başbakanımız bu siyasi partilere ziyarette bulunmayacaktır. Ancak dediğim gibi ana muhalefet lideri başta olmak üzere diğer bazı partilerin liderlerine randevu talebi bugün itibariyle yazılmıştır. Ve gelen cevaplara göre de Sayın Başbakanımız TBMM'de veya TBMM'de mekanı bulunmayan siyasi partileri kendi genel merkezlerinde ziyaret edebilecektir.'' 

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