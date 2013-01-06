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Çelik, Ombudsman Ömeroğlu için, 'Ben bilsem böyle bir adamı tercih etmezdim' dedi

Kamu Başdenetçisi seçilen Mehmet Nihat Ömeroğlu hakkında Çelik, 'Ben bilsem böyle bir adamı tercih etmezdim. Yani tercih edilmemesi gerektiğini düşünüyorum' dedi.

06 Ocak 2013 00:30

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik, IMC televizyonunda katıldığı bir programda, Kamu Başdenetçisi seçilen Mehmet Nihat Ömeroğlu hakkında beklenmedik bir açıklama yaptı. Çelik, "Ben bilsem böyle bir adamı tercih etmezdim. Yani tercih edilmemesi gerektiğini düşünüyorum" dedi.

Geçtiğimiz Cuma (4 Ocak 2013) günü, İMC televizyonunun  Roni Marguiles ile Hayko Bağdat’ın birlikte sundukları “Azı Karar, Çoğu Zarar” programına konuk olan AKP Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik Hrant Dink cinayetiyle ilgili suçlamalar yöneltilen kamu görevlilerinin terfi ettirilmeleriyle ilgili bir soruya “Bunlar rutin terfilerdir; kesinlikle Hrant Dink cinayetiyle ilgisi yloktur” cevabını verdi. Ardından Hrant Dink hakkında 301. Maddeden verilen “Türklüğe hakaret” cezasını onaylayan Yargıtay kararında imzası bulunan ve dana sonra AKP milletvekillerinin oylarıyla Kamu Başdenetçisi seçilen Mehmet Nihat Ömeroğlu ile ilgili soruya “Ben Ömeroğlu ombudsman seçildikten sonra veya hemen öncesinde bu konu gündeme geldi. Ben o zaman öğrendim. Bilseydim böyle bir adamı tercih etmezdim. Yani tercih edilmemesi gerektiğini düşünüyorum” cevabını verdi. Hüseyin Çelik bu cevabın ardından ”Bu Hrant Dink meselesi bizim içimizde bir yaradır ve bir utançtır” cümlesini ekledi.


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