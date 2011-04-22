-ÇELİK: OLUMLU BİR TABLO ŞANLIURFA (A.A) - 21.04.2011 - Devlet Bakanı ve AK Parti Şanlıurfa Milletvekili adayı Faruk Çelik, Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), bağımsız milletvekillerinin itirazını kabul etmesine ilişkin, ''Bu yönüyle kaç gündür yaşanan karmaşanın sona ermesi açısından olumlu bir tablo'' dedi. Bakan Çelik, AK Partili belediye başkanları ve il başkanlığından yetkililerle bir otelde düzenlenen toplantıda biraraya geldi. Faruk Çelik, burada yaptığı konuşmada, AK Parti iktidarında yapılan yatırımlara değinerek, Türkiye'nin çalışıp çabaladığını, avuç açan bir ülke olmaktan çıktığını belirtti. Bakan Faruk Çelik, buradaki toplantının ardından partisinin merkez ilçe başkanlığınca DSİ misafirhanesinde düzenlenen akşam yemeğine katıldı. Buraya gelişinde gazetecilerin YSK'nın bağımsız milletvekili adaylarının itirazını kabul etmesiyle ilgili sorusu üzerine, sürecin siyasi partilerle veya siyasi kurumlarla ilgili bir süreç olmadığını ifade eden Çelik, şunları kaydetti: ''Bu süreç YSK ile bağımsız adaylar arasındaki bir süreç. Netice itibarıyla YSK aldığı bir kararı, eski ceza yasasına dayandırarak aldığı ifade ediliyor. Şimdi de gelen deliller çerçevesinde bir düzeltme yaptığını söylüyor. Bu yönüyle kaç gündür yaşanan karmaşanın sona ermesi açısından olumlu bir tablo diye ifade edebilirim. Hayırlı olmasını diliyorum.'' Bakan Faruk Çelik, buradaki toplantıdan sonra da Şanlıurfa'da yerel yayın yapan Güneydoğu TV'de canlı yayın konuğu oldu.