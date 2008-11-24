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Yaşam

Çelik öğretmenlerle Anıtkabir'de

Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla öğretmenlerle Anıtkabir'i ziyaret etti.

24 Kasım 2008 02:00

Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla öğretmenlerle Anıtkabir'i ziyaret etti.

Çelik'in Ulu Önder Atatürk'ün mozolesine çelenk koymasının ardından saygı duruşunda bulunuldu. Anıtkabir Özel Defteri'ni de imzalayan Çelik, deftere şunları yazdı:

“Başöğretmen Atatürk, yine bir Öğretmenler Günü'nde huzurundayız.

Eğitim ordusunu temsil eden bir grup eğitimci, öğretmenle birlikte size minnettarlığımızı arz ediyoruz. Bize hedef olarak göstermiş olduğunuz muasır medeniyet seviyesine ulaşmak için olağanüstü bir gayretle çalışıyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ilkelerin rehberimiz olacaktır. Ruhun şad olsun.”

Anıtkabir ziyaretinin ardından Çelik ve beraberindekiler, Milli Eğitim Bakanlığı önünde düzenlenen törene katıldı.

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