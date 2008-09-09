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Yaşam

Çelik: Öğrenci affı yolda

Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik, 2005 yılı ve sonrasını kapsayan öğrenci affının yolda olduğunu söyledi.

09 Eylül 2008 03:00

Gaziantep'te bazı medya kuruluşlarının Ankara temsilcileri ve eğitim muhabirleri ile bir araya gelen Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik, öğrenci affı ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik, hazırlıkları tamamlanan öğrenci affının 2005 yılı ve sonrasını kapsadığını belirterek, "Öğrenci affı yolda. Şimdi ben bunu yakında Başbakanlığa göndereceğim. Tabi Bakanlar Kurulu'nda görüşülecek. Orda, hakim olan düşünce nedir bilmiyorum, ama tabi ki çeşitli çevreler, 'şu tarihe kadar da olsun', 'şu da dahil olsun', 'Kıbrıslı öğrenciler de dahil olsun' diyecekler" dedi.

Bakan Çelik, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan affın kapsamının 2005 yılı ve sonrasını kapsadığını belirterek, Af yolda. Benim hazırladığım öğrenci affı 2005'ten itibaren bu yana olanı kapsıyor. Şimdi ben bunu yakında Başbakanlığa göndereceğim. Tabi Bakanlar Kurulu'nda görüşülecek. Orda, hakim olan düşünce nedir bilmiyorum, ama tabi ki çeşitli çevreler, 'şu tarihe kadar da olsun', 'şu da dahil olsun', 'Kıbrıslı öğrenciler de dahil olsun' diyecekler. Normalde biz Kıbrıslı öğrenciler için af çıkaramayız. Ama Kıbrıs'ta okuyan Türk öğrenciler için arkadaşlara dedim bir bakın yasal altyapısına. Bütün bunlar göz önünde bulundurulacak" dedi.

Türkiye'de af bekleyen 600 bin öğrenci olduğunu ifade eden Çelik, bunların 440 bin kadarının ise açık öğretim fakültesinden ilişiği kesilen gençler olduğunu bildirdi. Çelik, "Açık öğretime genelde devlet memurları derece artırımı için genellikle meyil ediyor. Açık öğretim çok önemli bir imkan ve fırsattır" dedi.

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