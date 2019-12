-ÇELİK: NEDEN BU KADAR KORKAKSIN ADANA (A.A) - 12.03.2011 - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik, ''Bugün çıkmış millete silah çekmeye çalışan, milletin meşru hükümetini devirmek üzere plan yapan Ergenekon terör örgütünü savunmaya kalkıyor. Terör örgütünü savunmaya kalkarken o kadar cesursun da Gazzeli mazlumlara sahip çıkmak konusunda neden bu kadar korkaksın'' dedi. Çelik, AK Parti Seyhan İlçe Teşkilatının Seyhan Kültür Merkezinde düzenlenen Danışma Meclisi Toplantısında yaptığı konuşmada, Kılıçdaroğlu'nun İngiltere'de ''Biz İsrail ile ilişkilerin bozulmasını istemezdik. İsrail ile ilişkileri bu hükümet bozdu. Biz bu ilişkileri düzelteceğiz. Biz iktidarda olsaydık Mavi Marmara gemisinin limandan kalkmasına müsaade etmezdik'' dediğini söyledi. Bu açıklamayı eleştiren Çelik, Birleşmiş Milletlerin 1860 sayılı kararının Gazze'ye insani yardımı teşvik ettiğini kaydetti. Mavi Marmara'nın sivil yardım gemisi olduğunun altını çizen Çelik, ''Yeryüzünde şeref ve onur sahibi, demokratik hukuk devleti hiç bir ülkenin öyle bir gemiyi limandan kalkarken alıkoyması söz konusu değildir. Ama Kılıçdaroğlu gibi bir adam 'Ben bu gemiyi alıkoyardım' diyor. Bakın yaptığı şey ahlaken suçtur, söylediği şey siyaseten suçtur'' dedi. Gazze'de yaşayanların yokluk içinde olduğuna dikkati çeken Çelik, şöyle devam etti: ''Diyor ki 'Buraya ekmek, su götüren gemiye bu topraklardan çıkmasına müsaade etmezdim' diyor. İşte bu millet de sana bu kafayla o iktidarı vermez. Bugün çıkmış millete silah çekmeye çalışan, milletin meşru hükümetini devirmek üzere plan yapan Ergenekon terör örgütünü savunmaya kalkıyor. Terör örgütünü savunmaya kalkarken o kadar cesursun da Gazzeli mazlumlara sahip çıkmak konusunda neden bu kadar korkaksın. Adama sormazlar mı senin ruhundaki hangi yara, vicdanındaki hangi leke, siyaset anlayışındaki hangi çarpıklık seni bu millete karşı zalimlik yapanların avukatı haline getiriyor. Sen hangi hakla hangi yetkiyle bu milletin çocuklarının Gazzeli kardeşlerine götürmeye çalıştığı çikolatayı, ekmeği, suyu engelleme hakkını kendinde görüyorsun. Sen Nuh'un gemisine hangi Firavun mantığı ile karşı çıkıyorsun. 'Ben bu gemiyi göndermem' diyor. Şimdi soruyoruz kendisine. İsrail ile ilişkileri biz mi bozduk? Türk Büyükelçisi'ni aşağılamaktan, dokuz insanımızı şehit etmeye kadar bir dizi eylem gerçekleştirildi. Bu durumda kendisi bize söylesin bakalım o dokuz şehidin kanı orada dururken İsrail ile ilişkileri nasıl düzeltecekmiş. Zalimin avukatlığını yapmak o zalimin zulmünden daha büyük bir zulme iştirak etmektir.'' -KÜRESEL SİYASET- Bugünkü siyaset anlayışı içinde ülkelerin kendilerini dışarıya karşı izole edemeyeceğini anlatan Çelik, ''Bugün herkes Japonya'ya niye kulak kesildi. Oradaki nükleer reaktörden bir sızma olursa dünyanın her tarafına radyasyon yayacak. Çevre ülkeleri etkileyecek, küresel istikrarsızlık yaratacak. Halbuki bizim MHP, sınır kapılarını kapatınca ülkeye radyasyon girmez sanıyor. Halbuki siyaset küresel sistemin her noktasında olmamızı gerektiriyor. Bugünün dünyasında kendinizi dışarıdan izole edemezsiniz. Dünyadaki her olayda öncü olmalısınız'' dedi. Çelik ayrıca, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin geçtiğimiz günlerdeki Adana ziyaretinde İçişleri Bakanlığı kararı ile Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Aytaç Durak ile kahvaltı masasında yan yana geldiğini hatırlatarak, konuşmasını şöyle tamamladı: ''Bahçeli, Adana'ya geldiğinde 'Bütün kamu görevlileri dikkatli olsun. Seçimlerde oy çalınabilir. Zayi olmasın' dedi. Sayın Bahçeli o lafı o kahvaltıda yanında oturttuğuna söyleyeceksin. Yolsuzluktan bahsedeceksin, Adana'nın bütün geleceğine ipotek koymaya çalışan, geçmişin tüm kirli işlerinde adı olan birini yanına oturtacaksın. Keşke o şahıs milletvekili adayı olsaydı öyle bir yakışırlardı ki birbirlerine.''