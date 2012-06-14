Çelik: Kürtçenin seçmeli ders olması Kürtçü ve Türkçü ırkçıları rahatsız etti

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik, Kürtçenin seçmeli ders olmasına ırkçıları rahatsız ettiğini söyledi. Çelik, “Bunu etnik kökene hapsetmemek gerekiyor. İsteyen istediği dersi alabilir. Çocuğunun adını ister Suzan koy, ister Zozan koy” dedi.

Çelik, Kürtçenin seçmeli ders olmasına karşı çıkanlara tepki gösterdi. Çelik'in açıklamaları özetle şöyle:

“AK Parti ile ana muhalefet partisinin Kürt sorununun çözümü konusunda ‘birlikte çalışabiliriz’ mesajı vermesi çok önemlidir. Bu mutlaka devam etmelidir. Kürtçenin seçmeli ders olması Kürtçü ırkçı ve Türkçü ırkçıları rahatsız etti. Sağduyulu insanlar bunun başarıya ulaşması için gayret etmelidir.

Bu ülkenin yüzde 99’u Müslüman ama Kur’an-ı Kerim öğrenmek seçmeli derstir. Bir kişi Kürt olabilir ama seçmeli ders de almayabilir. Bir Türk de Kürtçe dersi alabilir. Etnik kökene hapsetmemek gerekiyor. İsteyen istediği dersi alabilir. Çocuğunun adını ister Suzan koy, ister Zozan koy.

Anadil seçmeli ders olarak batı ülkelerinde de veriliyor. Pakistanlılar İngiltere’de kendi ana dillerini seçmeli ders olarak alıyor. Öğretmen problemi var, yeterli öğretmen yetiştirilecek. Pilot uygulamalar başlatılacak. Üniversitelerde bölümlerin açılmasına neden olacak. Her olumlu adımın sabote edilmeye çalışılması kabul edilemez.

Gayrimüslimlerle ilgili adımlar attık. Alevi vatandaşlarımızla ilgili adımlar attık. Eline silah alıp dağa çıkan mı vardı? MHP ve BDP’yi daha makul olmaya davet ediyoruz. Muhalefetin muhalefet sorunu var. 'Komşunun evi yansa da yumurtamı pişirsem' anlayışından kurtulmalılar.

Sayın Devlet Bahçeli, grup toplantılarında ya hakaret ya da olumsuzluk pompalıyor. MHP her gün kan kaybediyor. Sayın Bahçeli’nin yanlış yaptığını anlayacağına inanıyorum.

Ret, inkar ve asimilasyon politikalarına biz son verdik. ‘Kürt yoktur, Kürtçe diye bir dil yoktur' noktasından Türkiye buralara geldi.

Gündüz ortasında gözünü kapayan sadece kendisine gece yapar. Bir şeye yok demekle yok olmuyor. Öyle bir şey olsa terörü yok sayardık, yok olurdu.”