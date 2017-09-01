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Yaşam

Çelik kasayı battaniyeye sarıp çaldılar

Antalya'da yaşan olayda 4 hırsızlık şüphelisinden 2'si yakalandı

01 Eylül 2017 22:32

Antalya'da kapı kilidini kırıp girdikleri evdeki çelik kasayı battaniyeye sarıp çalan 4 hırsızdan 2'si yakalandı.

Polisi alarma geçiren olay, 20 Ağustos günü saat 04.50 sıralarında Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Bayındır mahallesinde meydana geldi. S.G.'ye ait olan eve kimsenin olmadığı sırada kapı kilidini kırıp giren hırsızlar, yatak odasında bulunan çelik kasayı battaniyeye sardıktan sonra çalıp ortadan kayboldu.

Hırsızlığın ardından harekete geçen Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, onlarca kamera görüntüsünden şüphelilerin F.G., R.T., Ş.Ç. ve B.G. olduğunu belirledi.

Otomobille kaçtığı tespit edilen şüphelileri yakalamak için operasyon düzenleyen polis, F.G. ve R.T'yi saklandıkları yerde suçüstü yakalayarak gözaltına aldı. Diğer iki şüpheli ise aranıyor.

Çalınan kasada boş çek koçanı, kaşe ve fatura bulunduğu kaydedildi. (DHA)

 

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