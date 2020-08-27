Çelik kasada talep patlaması yaşanıyor, satışlar dört kat arttı

Koronavirüs (Covid-19) salgını öncesi ayda bin adet satılan çelik kasada satışlar şu sıralar 4 bine fırladı. Talep patlamasının ardında birçok neden var: Pandemide bankaların kapalı kalması, döviz ve altın işlemlerinden alınan vergilerin artırılması, evde nakit bulundurma ihtiyacı.

Dünya gazetesinden M. Tekin Çiçek’in haberine göre, normalleşme döneminde çelik kasa satışlarında patlama yaşandı. Çelik kasa üretim üssü Gaziantep’te firmalar bir ay sonrasına teslim tarihi verirken, internetten satışlar da büyük ilgi görüyor. Pandemi öncesinde Türkiye’de ayda bin çelik kasa satılırken rakam bugün 4 binleri buluyor. Özellikle ev tipi ve ofis tipi çelik kasalar rağbet görüyor.

Kasa üreticileri pandemi ile birlikte evlerde artan nakit bulundurma ihtiyacının satışları artırdığını düşünüyor. Vatandaş, nakit, altın ve önemli evrakını evde kasalarda saklıyor. Çelik para kasa fiyatları, 150 lira ile 5 bin lira arasında değişiyor.

Kıratlı: Kısa çalışmaya başvurmuştuk, çıktık

Türkiye’nin önde çelik kasa üreticilerinden Kıratlı Çelik Kasa’nın Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Kıratlı, pandemi ile satışlarının bıçak gibi kesildiğini anlatarak şu bilgileri verdi: “Biz de kısa çalışma ödeneğine başvurmuştuk. Mayıs ayından itibaren ev ve ofis tipi çelik kasa satışlarında büyük artışlar yaşanınca haziranda kısa çalışma ödeneğinden çıktık ve tam kapasite ile üretime başladık. İç pazarda daha önceleri küçük kasa satın alanlar şimdi evleri ve ofisleri için büyük ebatlarda ve yüksek güvenlik derecesine sahip olan kasalardan satın almaya başladı. Özellikle bu ürün grubunda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 80 artış oldu. Ama pandemi öncesine göre dört katına çıktı diyebiliriz. Halkımızın daha çok büyük ölçülerde ve güvenlik derecesi yüksek kasaları tercih etmekteki en büyük sebebi pandemiden dolayı her an nakit paraya ihtiyaç duyulabileceği korkusundan kaynaklandı.”

Kıratlı, salgından sonra zincir marketlerin çelik kasa taleplerinde yüzde 30 artış olduğunu belirterek, “Şu an Ankara, İstanbul, İzmir ve Gaziantep satış ofislerimizde ve depolarımızda yüksek güvenlik derecesine sahip ürün stokları tamamen tükendi. Ayrıca yüksek güvenlikli çelik kasalar için yeni bir üretim bandı oluşturduk. Buna rağmen bu tip çelik kasalara 15 gün termin süresi vermekteyiz” dedi.

Bankalar kasa almayı bıraktı

Türkiye’de 20 bankanın tedarikçisi olduklarını hatırlatan Kıratlı, “Maalesef bu yıl bankalardan sipariş alamadık. Bunun en büyük nedeni ise birçok banka şubelerini kapatıyor. Dolayısıyla çelik kasa alımını durdular. Daha çok kapattıkları şubelerin kasalarını kullanıyorlar. Ancak açıkça söylemek gerekirse pandemi bizim sektöre can suyu oldu diyebilirim” diye konuştu.

Kasataş: Döviz satışları etkiledi

Kasataş AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Dündar ise hem ev hem de ofis tipi kasalarının satışında artış olduğunu söyledi. Dündar, “Bu artışın en büyük nedeni elbette ki pandemi. Daha da önemlisi bankaya yatırılan dövizin tekrar çekilmesine vergi koyması ile satış artışı başladı” diye konuştu.

Özmetalsan: Altındaki yükseliş etkili oldu

Pandemi ile birlikte bir belirsizlik ortamı yaşandığını söyleyen Özmetalsan Çelik Para Kasaları’nın sahibi Umut Özdemir de altın ve doların yükselmesinin özellikle ev tipi kasa satışlarına olumlu yansıdığını kaydetti. Özdemir, “Bizim ev tipi çelik kasa satışlarımız yüzde 40 arttı. Ancak vatandaş farklı farklı tiplere de rağbet gösteriyor” dedi.

Çınar Safe: Pandemi güvensiz ortam yarattı

Gaziantep’te faaliyet gösteren Çınar Safe’in Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Bulut ise satışlarının iki katından fazlaya çıktığını kaydetti. Bulut, “İnsanlarımız ev tipi kasayı daha çok tercih ediyor. Bunun sebebi ise pandeminin yarattığı güvensiz ortamı” şeklinde konuştu.

Öte yandan GittiGidiyor’da da çelik kasa satışlarında geçen yılın Ağustos ayına oranla yüzde 60 artış yaşandı.