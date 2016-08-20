T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Çelik kasa büyük geldi; hırsızlar amacına ulaşamadı

Mahalleli, hırsızların üzerine cam bardak ve şişe yağdırdı

20 Ağustos 2016 19:37

İstanbul Ataşehir'de 5 hırsız bir dükkandaki 250 kilogramlık çelik kasayı sürükleyerek dışarı çıkardı. Kasayı geldikleri aracın bagajına sığdıramayan beş kişi paniğe kapılarak olay yerini terk etti.

DHA’nın haberine göre, Kayışdağı Mahallesi'ne gece saatlerinde lüks marka araç ile bir pizza dükkanına gelen 5 kişi iş yerinin kapısını kırıp içeri girdi. Şüpheliler daha sonra çelik para kasasını sürükleyerek dükkandan çıkardı. Bu sırada seslere uyanan mahalle sakinleri hırsızları fark etti. Mahalleli, hırsızların üzerine cam bardak ve şişe yağdırdı. 

 

Havaya ateş açtı

 

Bunun üzerine hırsızlardan biri mahalleliyi korkutmak için havaya peş peşe ateş açtı. İçerisinde 4 bin lira bulunan kilolarca ağırlıktaki kasayı aracın bagajına koymayı başaramayan şüpheliler olay yerinden kaçtı. Bu anlar ise iş yerinin güvenlik kameralarına an be an yansıdı. Güvenlik kameralarını incelemeye alan polis hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.

ETİKETLER

İstanbulAtaşehirKayışdağıHırsız

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum, biraz da üzülelim,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Arkeolog Merve Kaçmış'ın sır ölümünde mektup detayı: "Kameraları izleyince göreceksiniz"...

İBB Meclisi, İmamoğlu'nun danışmanlarının maaşını belirledi...

‘Korsan yayın’dan maç izleyenlere kötü haber...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24