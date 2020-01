Çelik kasa büyük geldi; hırsızlar amacına ulaşamadı

İstanbul Ataşehir'de 5 hırsız bir dükkandaki 250 kilogramlık çelik kasayı sürükleyerek dışarı çıkardı. Kasayı geldikleri aracın bagajına sığdıramayan beş kişi paniğe kapılarak olay yerini terk etti.

DHA’nın haberine göre, Kayışdağı Mahallesi'ne gece saatlerinde lüks marka araç ile bir pizza dükkanına gelen 5 kişi iş yerinin kapısını kırıp içeri girdi. Şüpheliler daha sonra çelik para kasasını sürükleyerek dükkandan çıkardı. Bu sırada seslere uyanan mahalle sakinleri hırsızları fark etti. Mahalleli, hırsızların üzerine cam bardak ve şişe yağdırdı.

Havaya ateş açtı

Bunun üzerine hırsızlardan biri mahalleliyi korkutmak için havaya peş peşe ateş açtı. İçerisinde 4 bin lira bulunan kilolarca ağırlıktaki kasayı aracın bagajına koymayı başaramayan şüpheliler olay yerinden kaçtı. Bu anlar ise iş yerinin güvenlik kameralarına an be an yansıdı. Güvenlik kameralarını incelemeye alan polis hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.