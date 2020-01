Çelik: Kabine değişikliği haftaya perşembe olabilir

Hülya Karabağlı - Muzaffer Gençdoğan / Ankara

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik, kabine değişikliğinin gelecek hafta perşembe günü olabileceğini söyledi. Çelik ayrıca Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan İstanbul Emniyet Müdürü'nün atanmasına ilişkin bir kararname almadıklarına ilişkin açıklamaya yönelik olarak da, "İstanbul Emniyet Müdürü Selami Altınok, vekaleten atanmıştır" dedi.

Mecliste gazetecilerle sohbet eden Hüseyin Çelik, Başbakan'ın gelecek haftaya kadarki programının yoğun olduğuna dikkat çekti. Çelik, haftasonu kabine değişikliği olmayacağı kanaatinde olduğunu söyledi.

Çelik, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne atanan Aksaray Valisi Selami Altınok'un üçlü kararname ile atanıp atanmadığınıa ilişkin ısrarlı sorulara, telefonla bilgi alarak yanıt verdi. Çelik, "İstanbul Emniyet Müdürü Selami Altınok, vekaleten atanmıştır. Aksaray Valisi sıfatıyla orada bulunuyor. Asaleten atama işlemleri sürüyor" dedi.

Çelik, yolsuzluklala ilgili olarak da, "AK Parti'nin bunların üzerini örtmesi gibi bi durum olmaz. Bu parti, milletimizin gözyaşı ve duaları ile kurulmuştur. Bizim, yolsuzluklara göz yummamız söz konusu olamaz" dedi.

'Bu olayı, devlet gücünü kullanan bir grup yaptı'

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik, 4 bakan ve yakınlarının adının karıştığı yolsuzluk-rüşvet olayıyla ilgili operasyonu “devlet gücünü kullanan bir grubun yaptığını” öne sürdü.

Çelik Parlamento’da gazetecilerle yaptığı sohbette, “Bu operasyonu, devlet gücünü kullanan bir grup yaptı. ‘Efendim arkasında Cemaat var’ filan deniyor. Cemaatin adını birileri kullanıyor ise bunu da cemaatin deşifre etmesi gerekir. Cemaat, iman, mümin karakterlidir. AKP’nin böyle insani bir oluşumla derdi olmaz. Bu olayla ilgili topyekun Cemaati itham etmek de doğru değil” dedi. Hüseyin Çelik, “devlet içinde paralel bir yapı mı var?” sorusuna da “Görevden alınan beş şube müdürü hakkında açılan soruşturma sonunda bir yapı olup olmadığı ortaya çıkacak” diye konuştu.

Çelik “Görevden almalar yargıya müdahale değil mi?” sorusuna da “Ergenekon, Balyoz davalarında da benzer uygulamalar oldu, ek savcılar görevlendirildi, bazı emniyet görevlileri görevden uzaklaştırıldı. Burada şunu iyi bilmemiz lazım. Bir operasyon yapılıyor, bu operasyon Emniyet Müdürü, Vali, Bakan, Başbakan’dan gizleniyor, bir yandan da internete servis yapılıyor. Bu durum kabul edilebilir değildir” karşılığını verdi.

Hüseyin Çelik, “(Ergenekon, Balyoz ve diğer davalarda da böyle oldu, polis üstlerine haber vermedi) deniyor. Hayır, böyle olmadı. O dönemdeki operasyonlar, an be an üst makamlara bildirilmişti. Bu olayda, böyle bir şey yok. Deprem etkisi yaratan ve ilk gün Türkiye’nin 25 milyar lira kaybına neden olan bir olayı neden haber vermezsiniz? Bunun sorulması gerekiyor” diye konuştu.

Çelik, “Olayda MİT’in zafiyeti olduğu” iddialarını da “Eski MİT ile yeni MİT’i birbirine karıştırmayın. Eskiden MİT içe dönüktü, bugün dışa dönük çalışıyor” sözleriyle yanıtladı.

Balyoz, Ergenekon ve diğer davalarla ilgili yanlış yapıldığında tümüyle orduyu veya başka kurumları suçlamanın yanlış olacağını o dönemde defalarca söylediklerini ifade eden Hüseyin Çelik, “Bu bakımdan AKP içinde de yanlış yapanlar olabilir. Bunlar var diye topyekun AKP’yi suçlamak hiçbir vicdana sığmaz. Yolsuzluğu ört bas etmemiz partimizin adına yakışmaz. Çünkü, hiç birimizin şahsı, parti ve ülke kadar değerli değil” dedi.

Çelik, olaya adı karışan Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar ile uzun uzun konuştuğunu hatırlatarak “Sayın Bakan, oğlu ile ilgili rüşvet veya yolsuzluk konusunda elle tutulur hiçbir şey yok diyor” şeklinde konuştu.