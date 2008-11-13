Çelik: 'İstikbal davamız eğitimle kazanılır'

Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik, "Asrın başında Büyük Atatürk'ün önderliğinde bu millet şaha kalktı ve istiklalimizi elde etti. Ama bizim istikbal davamız eğitimle kazanılır" dedi.



Çelik, Türk Pirelli Lastikleri'nin Kocaeli'nin Köseköy Beldesi'nde yaptırdığı 1,5 milyon YTL'ye mal olan 24 derslik, 700 öğrenci kapasiteli Pirelli Lisesi'nin açılışını yaptı. Bakan Çelik, açılış töreninde yaptığı konuşmada, Hükümetleri döneminde 40 yıl önceki müfredatın değiştirildiğini; fiziki, teknolojik alt yapı, insan kaynakları, eğitime erişim ve kalite konularında ciddi bir değişim

ve dönüşüm yaşandığını söyledi.



Kocaeli'nin de milli eğitimde ciddi mesafe kat ettiğini ifade eden Çelik, devlet yatırımları ve 'Eğitime Yüzde 100 Destek' kampanyası çerçevesinde iş adamları ile hayırseverlerin yaptırdığı okulların göğüslerini kabarttığını, gelecek adına büyük umut verdiğini bildirdi.

Çelik, şöyle konuştu:



"Pirelli'ye teşekkür ediyor ve devamının gelmesini diliyorum. Bu, önemli bir sosyal sorumluluk projesidir. Pirelli'nin yaptığı jeste karşılık Milli Eğitim Bakanı olarak bir başka jestle karşılık vermek istiyorum. Tespit ettiğim kadarıyla bu civarda bir Anadolu Lisesi yok. Önümüzdeki eğitim öğretim yılından itibaren burayı bir Anadolu Lisesi'ne dönüştüreceğiz. Şimdiden hayırlı, uğurlu olsun."



Kocaeli'ne turizm otelcilik lisesi



Kocaeli'nde, yalnızca 14 metropol şehirde bulunan sosyal bilimler lisesi ve Anadolu öğretmen lisesi açtıklarını bildiren Çelik, şöyle devam etti:



"Şu anda Kocaeli'nde olmayan tek lise türü var, o da turizm ve otelcilik lisesi. Kartepe'nin faaliyete geçmesiyle Kocaeli, özellikle iç turizm bakımından adeta bir iç turizm destinasyonu haline gelmiştir. Bu potansiyeli de gördüğümüz için önümüzdeki eğitim, öğretim yılında

faaliyete geçecek şekilde Kocaeli'nde bir turizm otelcilik lisesi açacağız."



"Asrın başında Büyük Atatürk'ün önderliğinde bu millet şaha kalktı ve istiklalimizi elde etti, ama bizim istikbal davamız eğitimle kazanılır" diyen Çelik, Kars'a gittiğinde Sarıkamış'ta atıl durumdaki kayak tesisinin dikkatini çektiğini ve Ankara'ya döner dönmez orada kayak

ihtisasına dayalı bir spor lisesi açmak için çalışmalara başladığını kaydetti.



Bakan Çelik, bilgisayar laboratuvarı olmadığını öğrendiği Pirelli Lisesi'ne, 15 Ocak Salı günü okulda olacak şekilde 21 bilgisayardan oluşan bilgi teknolojisi laboratuvarı göndereceğini sözlerine ekledi.



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