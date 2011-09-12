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Politika

Çelik: İsrail halkıyla derdimiz yok, kavgamız Netanyahu hükümetiyle

Hüseyin Çelik, "Türk devletinin mücadalesinin İsrail hükümetiyledir. Kavgamız Netanyahu hükümetiyledir. İsrail halkıyla bir derdimiz yok" dedi.

12 Eylül 2011 03:00

T24 - AKP Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik, muhalefetin İsrail konusunda antiseminist bir söylemde bulunduğunu söyledi. Çelik, “Keşke Ehud Barak kadar İsrail’in yanlışını eleştirselerdi” dedi.
 

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik, muhalefetin Deniz Feneri soruşturması ve İsrail konusundaki eleştirilerine yanıt verdi.


Deniz Feneri'yle AKP'nin hiçbir ilgisi olmadığını söyleyen Çelik, muhalefete "Elinizde belge varsa açıklayın" diye çağrıda bulundu.


Hüseyin Çelik, muhalefetin İsrail konusunda antisemitist bir yaklaşım içinde olduğunu da söyledi.


AKP Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik, özetle şunları söyledi:


“Başbakan’a olan güven yüzde 70’in üzerindedir. Sayın Kılıçdaroğlu siz aynaya hiç baktınız mı? Sürekli çiğnedikleri sakız Deniz Feneri’dir. Bu konunun AK Parti’yle uzaktan yakından ilgisi yoktur. Siz mahkeme misiniz kardeşim? 9 yıldır AK Parti’yle ilgili en ufak bir suistimal varsa dellileri ortaya koysunlar. İddiasını ispat etmeyen iftiracı olur. Halk nezdinde bu prim yapmıyor. Meydan okuyorum. Bu manada bir şey tespit ederseniz, kamuoyuna açıklayın. Yanlış yapanın yakasına yapışmak boynumuzun borcudur.


Başbakan’ın bütün hayır kurumlarıyla ilgisi vardır. Yasalar çerçevesinde çalışma yapan derneklerle görüşür. Ben defalarca ÇYDD’nin açılışlarına katıldım. Dernekler hayırlı işler yaparsa destek oluruz. Biz kimsenin yanlışını savunmak durumunda değiliz.


Türk devletinin mücadalesinin İsrail hükümetiyledir. Kavgamız Netanyahu hükümetiyledir. İsrail halkıyla bir derdimiz yok. Bütün ırkçılar toptancıdır. CHP ve MHP’nin yaptığı antisemitist bir söylemdir, bunu doğru bulmuyoruz. Ermenistan ne kadar yanlış yaparsa yapsın kimse bizi Ermeni vatandaşlarımıza karşı yanlış yaptıramaz. İsrail ne kadar yanlış yaparsa yapsın kimse Musevi vatandaşlarımıza yanlış yaptıramaz.


Irkçılara mahsus toptancı zihniyeti bir tarafa bıraksınlar. Keşke Ehud Barak kadar olumlu konuşsalardı, keşke onun kadar İsrail’in yanlışlarını eleştirselerdi.”


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