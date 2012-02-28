Çelik: İkinci ve üçüncü yaptırımlar duracak

T24 - AKP Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, Fransa'da inkar yasasının iptal edilmesiyle ilgili olarak "Karar sevindirici. Türkiye'nin ikinci ve üçüncü yaptırıma geçmesini durduracak" dedi.

Çelik şunları söyledi: "Tarihsel bir olayın parlamentoda karara bağlanması düşünce özgürlüğüne aykırıdır. Bu bakımdan karar sevindirici. Tarihsel olaylar hakkında parlamentolar karar verirse, bu durumda engizisyon vari bir tabloyla karşı karşıya kalırız. Bu karar böylesine büyük bir yanlış yapılmasını engellemiş gözüküyor. 1915'teki tarihsel olayla ilgili bir kısmı soykırım diyebilir, bir kısmı değil diyebilir. Ancak parlamento vasıtasıyla bunu karara bağlarsak, tarihçilere müdahale etmiş oluruz. Anayasa Konseyi bu tehlikeli gidişi durdurdu.

Anayasa Konseyi'nin kararı Türkiye'nin ikinci ve üçüncü yaptırıma geçmesini durduracak. Ama siyasi iktidar Sarkozy'nin dediği gibi tekrar getirmeye kalkarsa aynı gerilim sürecektir. Fransa'nın önüne getirilen bu tartışmanın ilkesel bir tartışma olmadığı, Sarkozy'nin siyasi hesapla bir tutum içine girdiği görülüyor. Tehlikeli durum var. Herhangi bir Avrupa ülkesinde lider çıkıp karar verebiliyor. AB değerlerine aykırı olarak bunu yapabiliyor. Bu süreci durduracak mekanizmaları yok. AB'ye aykırı uygulamayı durduracak mekanizma olmadığı görüldü. Gelinen noktada ikinci ve üçüncü yaptırım dilimine geçilmesi söz konusu olmayacaktır. Bundan sonraki tutumu gözlemeye devam edeceğiz.

Ermeni oylarını almak için Sarkozy'nin bu tutuma girdiği çok netti. Bu adımın atıldığı günden bu yana Sarkozy düşündüğü gibi oyları artıramadı. Bu şekilde iç siyasete dönük atılan adım Sarkozy'ye fayda getirmedi. İç siyaset hesaplarıyla iki ülkenin ilişkilerini bozabilen lider olarak ajandaya yazılacaktır. Buradan olumsuz bir tabloyla çıktı."