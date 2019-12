-ÇELİK: ''HİÇBİR ZAMAN TÜRK DÜŞMANI OLMADIM'' ANKARA (A.A) - 17.07.2010 - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik, hiçbir zaman Türk düşmanı olmadığını ancak her zaman her çeşit bölücülük, ayrımcılık ve ırkçılığa düşman olduğunu bildirdi. Çelik, yaptığı yazılı açıklamada, önceki gün bir televizyon kanalında, ''geçmişte Doğu ve Güneydoğu bölgelerinde görev yapan Özel Harekat Timleri içinde bazı yanlış adamların bulunduğunu ve bunların bazı yanlış tutum ve davranışlarından dolayı birçok insanın PKK safına itildiğini ifade ettiğini'' belirtti. Bu sözlerin kimseyi itham ve ilzam etmek için söylenmiş sözler olmadığını, bir tespitten ibaret olduğunu vurgulayan Çelik, şöyle devam etti: ''Bunun üzerine Sayın Bahçeli, dün Aksaray'da şahsıma yönelik çok çirkin itham ve iftiralarda bulunmuştur. Sayın Bahçeli, benim Türk düşmanı, inkarcı, iftiracı ve nankör olduğumu beyan buyurmuş. Öncelikle tüm bu itham ve iftiraları kendisine iade ediyorum. Benim Türk düşmanı olmam için ırkçı olmam lazım. Hayatım boyunca en çok ırkçılıktan nefret ettim. Sayın Bahçeli'ye 'Türkler' isimli telif-tercüme kitabımı gönderirsem belki iftirasını geri alır. Hüseyin Çelik, hiçbir zaman Türk düşmanı olmadı ama her zaman her çeşit bölücülük, ayrımcılık ve ırkçılığa düşman oldu.'' Çelik, ''Sayın Bahçeli, son bir yıldır başta Sayın Cumhurbaşkanı ve Başbakan olmak üzere Hükümetimize, partimize ve mensuplarına karşı son derece bayağı ve bol küfürlü bir dil kullanmaktadır. Dünkü beyanları bu hezeyanlar serisinin başka bir versiyonudur'' ifadelerini kullandı. Hüseyin Çelik, şunları kaydetti: ''Ülkenin her köşesinde görev yapan, sıradan vatandaşa karşı müşfik, sevecen ve güvercin olan, teröristlere karşı ise şahin olan tüm güvenlik güçlerine her zaman şükran borçlu olduğumuzu ifade ettim. Tüm Özel Harekat Timlerini toptan itham eden, yargılayan bir tutumum hiçbir zaman olmamıştır. Ben, bu timler içindeki bazı yanlış adamlardan söz ettim. 'MHP militanı' ifadesini kullandım ama ülkücüleri toptan ilzam ve itham eden bir kelime bile kullanmadım. Bütün meslek hayatı boyunca Türk diline, edebiyatına ve kültürüne hizmet etmiş ve bu alanlarda birçok eser vermiş bir akademisyen ve hiçbir etnik ayrım yapmadan 73 milyonluk Türk milletine ibadet aşkıyla hizmet veren bir siyasetçi olarak, Sayın Bahçeli'yi ve partisinin bazı mensuplarını, şahsıma yönelik sözlerinden dolayı kınıyor, kendilerini halkımızın maşeri vicdanına havale ediyorum.''