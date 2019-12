-ÇELİK: HİÇBİR PARTİNİN CHP'NİN DURUMUNA DÜŞMESİNİ İSTEMEM ANKARA (A.A) - 18.10.2010 - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik, ''CHP'ye bakın, Bremen mızıkası gibi her yerde ayrı bir ses çıkıyor. Hiçbir partinin CHP'nin durumuna düşmesini istemem. Yeri geldiği zaman, 'Biz Cumhuriyetle yaşıt bir partiyiz, kuran bir partiyiz, Atatürk'ün partisiyiz' diyorlar. Canım, Atatürk'e haksızlık yapmayın'' dedi. Çelik, AK Parti MYK toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Çelik, yarın grup toplantısının, parti genel merkezinde, basına kapalı gerçekleştirileceğini bildirdi. Bir gazetecinin, ''CHP'nin, başörtüsünün üniversitelerin dışında kullanılmayacağı yönünde hükümetin bir taahhüdünün olup olmayacağı''na ilişkin beklentisini hatırlatması üzerine Çelik, şunları söyledi: ''Üniversitelerdeki eğitim öğrenim özgürlüğünden bahsediyoruz. Bu özgürlükten söz ederken olmayacakları gündeme getirmek aslında ipe un sermektir. Biz AK Parti'nin binasından söz ediyorsak, 'CHP'de de şunlar olmalı, şunlar olmamalı'yı gündeme getirmek topu taca atmaktır. Bu çok mantıklı bir şey değil. Veya televizyonların problemlerinden söz ediyorsak, eğer birileri orada yazılı medyayı gündeme getiriyorsa konuyu saptırıyor demektir, aslında yapıcı yaklaşmıyor demektir. Yıllardan beri üniversitelerde bir kılık kıyafet problemi var. Bunu herkes biliyor. Bilmeyen yok aslında. Gündemde olan budur, üzerinde konuşulan da budur. 'Efendim bu olur mu, olmaz mı?'. Cumhurbaşkanlığındaki resepsiyonu bile, 29 Ekim davetini bile buna bağlamak, böyle bir şarta bağlamak açıkçası bizi hayretler içinde bıraktı. Sayın Cumhurbaşkanı cumhurun başkanıdır ve Sayın Cumhurbaşkanı bir davette bulunuyor. Anamuhalefet partisinin içerisinde bulunduğu durumu da hep birlikte izliyoruz. 'Efendim Türkiye Cumhuriyeti' denilmedi... Daha önce Milli Eğitim Bakanlığı bir kurumsal kimlik çalışması yaptı. Okulların tabelalarını standart hale getirdik. Eskiden kimin canı nasıl istiyorsa öyle tabela asıyordu. Bir görüntü kirliliği vardı. Efendim daha önce okulun üzerinde yazıyormuş, 'Türkiye Cumhuriyeti diyelim ki Aydınlıkevler Lisesi'... Biz sadece tabelada Aydınlıkevler Lisesi yazıyoruz. Fakat logo içinde Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı yazılıdır. CHP bundan dolayı kıyamet kopardı. 'Türkiye Cumhuriyeti kayboldu' diye basın toplantısı düzenlediler. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı bir davette bulunuyor. 'Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Abdullah Gül, sizi davet ediyor' diye davet gönderiyor. Siz diyorsunuz ki burada 'Türkiye Cumhuriyeti yok'. Cumhuriyetin olmadığı yerde Cumhurbaşkanı olur mu? Orada kral mı yazıyor, sultan mı yazıyor, melik mi yazıyor? Konuyu saptırmayalım, konuyu zemininde tartışalım. Mesele ne ise ona yoğunlaşalım. Biz CHP'ye de MHP'ye de BDP'ye de gideceğiz. Grup başkanvekillerimiz onların kapısını çalacak. Belki yarın, belki hafta içinde bunlardan görüşme talebinde bulunacaklar ve neler yapılabileceği konusunda onlar arasında görüşülüp konuşulacak. İyi niyetle yaklaşılması halinde çok rahatlıkla bu mesele Türkiye'nin gündeminden çıkar. Biz de enerjimizi böyle bir meseleyle tüketmemiş oluruz.'' -''KİMSE NOTER TUTMA HAKKINI KENDİSİNDE BULAMAZ''- ''CHP Genel Başkan Yardımcısı Hakkı Suha Okay bir açıklama yaptı, 'Ben iktidara şunu sormak istiyorum, hakim ve savcılardan ileride türban takan olacak mı? İktidar bunun yanıtını net biçimde verebilir mi?' dedi. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz?'' sorusu üzerine Hüseyin Çelik, şöyle konuştu: ''Efendim ileride şunlar olacak mıdır, olmayacak mıdır? Tekrar altını çiziyorum. Bunun adı aslında abesle iştigaldir. CHP, öyle bir şartlanmışlık içindedir ki... Bakın Türkiye Cumhuriyeti devleti bir hukuk devletidir. Anayasamız bellidir, yasalarımız bellidir, işleyiş bellidir, Cumhuriyetin ilkeleri bellidir. Hangi iktidar gelirse gelsin, buna göre hareket etmekle mükelleftir, yükümlüdür. Laiklik nedir, bu bellidir. Laikliğin tanımı bellidir. Aslında Türkiye'de vatandaşın böyle bir derdi yok. 'İleride şu olacak mı, olmayacak mı?' Kimse bize noter tutma hakkını kendisinde bulamaz.'' -''BAKANLIK, KENDİ AMBLEMİ ALTINDA SEÇİME Mİ GİRDİ?''- Muhalefetin, HSYK seçimlerine ilişkin eleştirilerinin hatırlatılması üzerine de Çelik, şunları kaydetti: ''Muhalefet partileri, başka işleri olmadığı için tabii ki eleştiri yapacaklar. Her meselede olur olmaz, eleştiri yapmak da ne kadar doğrudur, bunu da halkımızın takdirine sunuyorum. Süreç çok şeffaf şekilde işlemiştir. Anayasa değişikliği yapıldı, halkımız yüzde 58 ile bunu kabul etti. Üzerinde konuştuğumuz konu tamamen yargıyla ilgili bir konudur. Bu seçimi kim yaptırmıştır? YSK yaptırmıştır. 81 vilayette, büyük bir olgunluk içinde, yaklaşık 11 bin hakim ve savcımızın oy kullanmasıyla seçim gerçekleştirilmiş, 16 kişi seçilmiştir. Bunun iki tanesi bakanlık merkez teşkilatında çalışan hukukçulardandır. YARSAV'ın da bakanlık merkez teşkilatında çalışan iki adayı vardı, onlar da seçilebilirdi. Onlar seçilmiş olsaydı 'Bakanlığın teklifi seçildi' demeyecekti kimse. YARSAV yüzde 18'e yakın oy aldı, diğer bir dernek, düşük oranda oy aldı. Öte taraftan bunların hiçbirine mensup olmayan, bağımsız olarak seçime giren bazı insanlar seçildiler. Burada gariplik nerede? Bize adalet dağıtmakla görevli hakimlerimizin ve savcılarımızın seçicilik özelliklerine mi inanmıyoruz? Eğer böyle bir tavır içindeysek, bu 11 bin insana haksızlık ediyoruz. Ben bunu, onlara hakaret kabul ederim. Adalet Bakanlığı, kendi amblemi altında seçime mi girdi? Yok böyle bir şey. Hakimler, savcılar, gitmişler kendi hür iradeleriyle oy kullanmışlar ve 16 değerli hukukçuyu HSYK'ya seçmişler. Gariplik nerede burada?'' Çelik, muhalefetin kendi hal-i pürmelalini dile getirmesini isteyerek, ''Muhalefet, bu eleştiri kabiliyetini, kendi içine yöneltse öz eleştiri yapsa 'Biz nerede hata yapıyoruz? Biz bu halkın parmak uçlarına, sinir uçlarına niye dokunamıyoruz? Bu halk bizi niçin iktidar yapmıyor?', bu anlamda özeleştiri yapsalar, çok daha iyi olur. CHP'ye bakın, Bremen mızıkası gibi her yerde ayrı bir ses çıkıyor. Bunu siz de izliyorsunuz. Hiçbir partinin CHP'nin durumuna düşmesini istemem. Yeri geldiği zaman, 'Biz Cumhuriyetle yaşıt bir partiyiz, kuran bir partiyiz, Atatürk'ün partisiyiz' diyorlar. Canım, Atatürk'e haksızlık yapmayın. Mesele bundan ibarettir'' diye konuştu. -SAADET PARTİSİ GENEL BAŞKANLIĞINA ERBAKAN'IN SEÇİLMESİ- Hüseyin Çelik, bir soru üzerine, Saadet Partisi Genel Başkanlığına Necmettin Erbakan'ın seçilmesi konusunun MYK'da gündeme gelmediği yanıtını verdi. Çelik, Erbakan'ın Genel Başkanlığa seçilmesiyle ilgili, ''Bize, 'Hayırlı olsun' demek düşer. Ama, Sayın Başbakan kendisini arayacak mı, bu konuda bilgi sahibi değilim'' dedi. ''Size kongre için davet geldi mi?'' sorusuna Çelik, ''En azından ben, gelmiş bir davetten haberdar değilim'' karşılığını verdi.