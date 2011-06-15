-ÇELİK: ''HALKIMIZ KÜFÜRLERİ BENİMSEMEDİ'' ANKARA (A.A) - 15.06.2011 - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik, ''Halkımız kaba söylem ve küfürleri benimsemedi, çamur atma ve iftira siyasetini kesinlikle benimsemedi, ödüllendirmedi, ucuz ve uçuk vaatler, popülizm kesinlikle halkımız tarafından ödüllendirilmedi, kötümser ve negatif propaganda halkımız tarafından ödüllendirilmedi. Bölünme senaryoları ve paranoyaları da halkımız tarafından sahiplenilmedi'' dedi. Çelik, AK Parti Genel Merkezi'nde, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Çelik, toplantıda ağırlıklı olarak 12 Haziran'da yapılan seçimin değerlendirildiğini belirterek, ''Bu çerçevede Sayın Başbakanımız, dış dünyadaki devlet ve hükümet başkanlarının bazı mesajlarından söz etti. Seçim sonuçlarının iç ve dış kamuoyunda algılanması ve değerlendirilmesiyle ilgili görüşmeler yapıldı'' diye konuştu. Hüseyin Çelik, AK Parti'nin, Türkiye'nin 3 ili hariç, 78 ilden milletvekili çıkardığı ifade etti. Çelik, AK Parti'nin Türkiye'nin partisi olma ve bir bütün olarak Türkiye'yi temsil etme açısından açık ara önde olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti: ''Gerçek manada bir Türkiye partisi olduğunu, Türkiye'nin çimentosu olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur. Doğu ve Güneydoğu ile ilgili bir değerlendirme yapmamız gerekiyor. 'Doğu ve Güneydoğu'da BDP'nin oylarını astronomik olarak artırdığı, 'AK Parti'nin kan kaybettiği' şeklinde yaygın bir kanaat oluşmaya başladı. Bunu da tashih etmemiz gerekiyor. Doğu Anadolu 14 vilayetten oluşmaktadır. AK Parti'nin oy oranı yüzde 53.38 dir. Doğu Anadolu Bölgesi'nde oylar bir önceki seçime göre yüzde 4.25 oranında artmıştır. Genellikle bu ne kadar oy aldığınızdan ziyade oranlar da önemlidir. Seçmen sayısı arttığı için aldığınız oy miktarı belki çok anlamlı değildir. AK Parti Doğu Anadolu'nun birinci partisidir. Güneydoğu'da AK Parti yüzde 49.60'lık bir oy oranı ile geçmişteki oyunu korumuştur. Binde 0,16'lık çok cüzi bir düşüş vardır. Bunun dışında diyebiliriz ki AK Parti 2007'deki oy oranını korumuştur. Peki 'öne geçtiği, oylarını astronomik artırdı dediğimiz bağımsızların oluşturduğu blok yüzde kaç oy aldı, Doğu Anadolu Bölgesi'nde yüzde 23.79. AK Parti, Doğu Anadolu Bölgesi'nde BDP'ye 30 puan fark atmıştır. Güneydoğu Anadolu'da ise BDP'nin desteklediği adayların aldığı oy yüzde 34 oranındadır. Orada da arada 15 puan gibi bir fark vardır.'' Çelik, Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki ondört vilayetin, dokuzunda AK Parti'nin, üçünde BDP'nin birinde CHP'nin, birinde de MHP'nin birinci parti olduğunu ifade etti. Hüseyin Çelik, Güneydoğu Anadolu'daki ise dokuz ilin beşinde AK Parti'nin, dördünde BDP'nin desteklediği adayların birinci olduğunu ifade etti. Seçim sonuçları ile ilgili yapılması gereken ikinci değerlendirmenin de sahillerle ilgili olduğuna işaret eden Çelik, konuşmasını şöyle sürdürdü: ''AK Parti'nin Ege Bölgesi'ndeki oy oranı yüzde 42.47 dir. Ama 'Ege'yi sahilleri sildi, süpürdü' diye bilinen böyle bir kanaat oluşturulan CHP'nin oy oranı yüzde 35,64'tür. Akdeniz'de AK Parti'nin oy ortalaması yüzde 40.62'dir. CHP yüzde 29.05'lik bir orandadır. Ege'de AK Parti CHP'ye 7 puan fark atmıştır. Akdeniz'de 13 puan fark atmıştır. AK Parti'nin Güneydoğu Anadolu'daki binde 14'lük bir düşüş istisna edilirse, 2007 seçimlerine göre AK Parti bütün bölgelerde oyunu artırmıştır. Astronomik oy artışı Marmara Bölgesi'nde olmuştur, 10 küsur puanlık bir artıştır. İkinci sırada yüzde 6.19 puanlık bir artışla Karadeniz Bölgesi gelmektedir. Ardından, Doğu Anadolu 4.25'lik bir oy oranıyla üçüncü sırada gelmektedir. Ama diğerlerinde de belirli oranlarda artışlar vardır.'' -''MODERN ENDİŞELİLER''- Hüseyin Çelik, yedi bölgenin yedisinde de AK Parti'nin birinci parti olduğunu belirtti. Seçim sonuçlarının Türk demokrasisi, halk ve insanlık için hayırlı olmasını dileyen Çelik, şunları söyledi: ''Seçim esnasında, propaganda esnasında maalesef belli siyasi partiler veya liderler tarafından nezaketten yoksun bir rekabet anlayışının sergilendiğine şahit olduk. Ama bu halkımız tarafından ödüllendirilmedi, halkımız kaba söylem ve küfürleri benimsemedi. Çamur atma ve iftira siyasetini kesinlikle benimsemedi, ödüllendirmedi. Ucuz ve uçuk vaatler, popülizm kesinlikle halkımız tarafından ödüllendirilmedi. Kötümser ve negatif propaganda halkımız tarafından ödüllendirilmedi. Bölünme senaryoları ve paranoyaları da halkımız tarafından sahiplenilmedi. Bu arada özelikle medyada dillendirilen, birilerinin 'ara rejim, sivil dikta' dediği 'otoriterleşme' dediği argümanların da aslında halkın gündeminde olmadığı, haklın benimsemediği, istemediği, esasen böyle bir derdinin olmadığı ortaya çıktı. 'Modern endişeliler' dediğimiz bir grup insandan söz ediliyordu. Bizim dışımızdaki yüzde 50, bu manada bir endişe içinde olduğu için değil, çeşitli nedenlerlen dolayı tercihini böyle yapmıştır. Bu ülkede herkes farklılıklarını muhafaza ederek, huzur ve barış içerisinde demokratik değerleri ön plana çıkararak yaşamasını bilmelidir. Hükümetler de siyasi irade de bu ortamı, bu zemini sağlamalıdır. AK Parti'nin yaptığı da yapmaya çalıştığı da budur. Hiç kimseye hayat tarzı dayatmak, onları ötekileştirmek gibi bir icraatımız olmadı, bundan sonra da olmayacaktır. Herkesin bu ülkede rahat olması gerekiyor.'' Seçim meydanlarında, propaganda esnasındaki olumsuzlukların artık sürdürülmemesini düşündüklerini vurgulayan Çelik, şunları kaydetti: ''Hani futbol sahasında, futbolcular birbirlerine faul yapabilirler ama maç bittikten sora el sıkışıp öpüşebilmek, bir spor centilmenliğidir. Bu spor centilmenliğinin siyasi centilmenlik olarak yansıması lazım. Sayın Başbakan balkonda yaptığı konuşmada bunu ortaya koymuştur. Helallik dilemiştir. Kendisine de şu veya bu şekilde haksızlık edenlere hakkını helal ettiğini söylemiştir. Bu atmosfere, bu toleransa ülkemizin fazlasıyla ihtiyacı vardır. Herkesin bu sorumluluk duygusuyla hareket etmesi gerekiyor. Sayın Başbakanın, bizlerin iktidar olarak ne kadar sorumluluğu varsa, muhalefetin de sorumluluğu vardır. Herkes üzerine düşeni yaparsa inanıyorum ki bundan sonraki süreç çok daha iyi olacaktır. Bu arada özellikle otoriterleşme gibi kavramları dış basından da bazıları kullandı. Halk kendine haksızlık yapmaz, halkımız ortaya koydu ki Türkiye'nin böyle bir problemi yoktur. Demokratik değerler zemininde tartışmalarımızı sürdürürsek bu endişelerin de yersiz olduğu ortadadır.'' Seçim İşleri Başkanlığınca seçimin uygulanması, sonuçların değerlendirilmesi konusunda kapsamlı bir sunum yapıldığını da ifade eden Çelik, ''Bu sunumdan sonra söz alan arkadaşlarımız kendi değerlendirmelerini sunmuşlardır. Bugün itibariyle startı verilen husus var. AK Parti'nin 4. Olağan Kongresi 2012 sonbaharında yapılacaktır. Onunla ilgili hazırlıklar bugün itibariyle başlatılmıştır. Belde ve ilçe kongrelerimizin yapılması gerekiyor. Her türlü iş ve işlem de yetki MKYK'dan, MYK'ya devredilmiştir. Bir başka karar da bütçemizle ilgili olarak idari ve mali işlerden sorumlu genel başkan yardımcımız tarafından sunum yapılmıştır ve kesin hesap MKYK'da kabul edilmiştir.''