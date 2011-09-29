-Çelik: Gündem yeni anasaya yapılması olmalı ANKARA (A.A) - 29.09.2011 - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, yeni anayasa çalışması hakkında ''Bizim temel hassasiyetimiz şudur, Meclis açıldığı andan itibaren Meclis'in ilk gündemi ve Meclis açıldıktan sonra da temel gündemi yeni anayasa yapılması olmalıdır'' dedi. Çelik, AK Parti ve CHP heyetleri arasında CHP Genel Merkezi'nde gerçekleşen görüşme sonrasında gazetecilere açıklamalarda bulundu. CHP'ye yeni anayasa yapılması gündemiyle ilgili olarak bir ziyaret gerçekleştirdiklerini ifade eden Çelik, ''Öncelikle CHP heyetine, Sayın Genel Başkana, Sayın Genel Başkan adına bizi kabul eden heyete bu kıymetli evsahipliği için teşekkürlerimizi sunuyoruz. Cidden çok sıcak ve büyük bir nezaketle bizi ağırladılar'' dedi. Yeni anayasa sürecini konuştuklarını ve AK Parti olarak bu gündemle ilgili temel hassasiyetlerini CHP heyetiyle paylaştıklarını anlatan Çelik, şunları kaydetti: ''Bizim temel hassasiyetimiz şudur, Meclis açıldığı andan itibaren Meclis'in ilk gündemi ve Meclis açıldıktan sonra da temel gündemi yeni anayasa yapılması olmalıdır. Uzlaşma Komisyonu bir an evvel kurulmalıdır. Kuşkusuz sürecin inisiyatifi Meclis Başkanı'ndadır. Siyasi partiler Meclis Başkanı'nın yürüteceği bu sürece katkı vermelidirler. Uzlaşma Komisyonu ön şartsız olarak toplanmalıdır. Ön şartsız olarak toplanan Uzlaşma Komisyonu kendi partilerinin görüşlerini oradaki temsilcileri vasıtasıyla dile getirdiği bir zemin olacak.''