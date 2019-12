-ÇELİK: GIRGIR DERGİSİNİ ANDIRIYOR ADANA (A.A) - 28.04.2011 - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, muhalefetin seçim beyannamesiyle ilgili "Ortaya attıkları aile sigortası gırgır dergilerindekileri andırıyor" dedi. Ömer Çelik, partisinin milletvekili aday adaylarıyla HiltonSA Otel'de yemekte bir araya geldi. Çelik, burada yaptığı konuşmada, AK Parti geleneğinde yol arkadaşlığının çok önemli olduğunu söyledi. Siyasetin tanımına dikkati çeken Çelik, şöyle konuştu: ''Bana 'siyaset nedir' diye sorarsanız iki tanımı önemserim. Birincisi, derim ki 'en yüksek insan faaliyetidir', ikincisi de 'en mükemmelinden beşeri faaliyettir'. Siyasetin aşağılandığı kültürlerin yerine siyasetin çok yüceltilmesi gerektiğine inanıyorum. Kendi hayatınızın dışındaki insanlara bir şeyler verebileceğiniz yegane uğraş alanlarından biridir siyaset. Ne yapacağınızı bildiğiniz bir konuda kararlıysanız, bir projeniz varsa, hayata dönük bir duruşunuz varsa, siyaseti kendinize birtakım çıkarlar üretmek üzere örgütlemiyorsanız o zaman siyaset elinizde başka insanların sorunlarına çözüm üreten panzehire dönüşebilir. AK Parti'yi bizim, için bu millet için anlamlı kılan şey işte bu fikriyatı ve bu kararlılığı temsil etmesidir. AK Parti sadece fikriyattan ibaret bir siyasi dernek değil, AK Parti iktidarı kendi kişisel cennetleri gibi görenlerin algıladığı gibi bir siyasi rant şirketi de değil.'' Çelik, bir milletvekilinin eksik olmasının, bir vatandaşın yanlış tasarrufta bulunmasının ülkenin kaderiyle ilgili yanlış sonuçlar doğurabileceğini ifade etti. Muhalefetin seçim beyannamesini geceden sabaha kadar okuduğunu, okuduğu zamana acıdığını söyleyen Çelik, ''Muhalefet seçim beyannamesini Allah korusun uygulama fırsatı bulursa Türkiye bir hafta içinde batar. Türkiye'yi battığı yerden de kimse çıkaramaz'' diye konuştu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştiren Çelik, Gandi'yi örnek alan bir ana muhalefet partisi genel başkanı bulunduğunu belirterek, şunları kaydetti: ''Gandi'nin kitabını okuyanlar bilirler. Onun 'yedi ölümcül günah' dediği günah listesi vardır. Birincisi şudur, Gandi'yi örnek alan genel başkanın bunu çok iyi anlaması lazım. İlkesiz siyaset. Şimdi sayın Kılıçdaroğlu ne söylese bir başka parti yetkilisi onu tekzip ediyor, tekzip edecek bulunmazsa kendi kendi kendini tekzip ediyor. Ortaya attıkları aile sigortası gırgır dergilerindekileri andırıyor. Böyle bir şeyin uygulanma imkanı yok, matematiksel olarak da sosyal olarak da yok. Kim ne veriyorsa ben beş fazlasını veriyorum devri devam ediyor. İyi bildiğimizi yapmaya devam edeceğiz, iyi bildiğimiz işlerle uğraşacağız, bunlarla uğraşmayacağız, onların kendi kendilerine yapacakları yeter.'' Çelik, seçim beyannamelerinde, parti programlarımızda önceliklerinin her zaman demokratikleşme, özgürlük, hukuk devleti olduğuna dikkati çekerek, ''İnsanımızı doğrudan etkileyen meseleler bunlardır. Bu nedenle her zaman bizim açımızdan öncelikli olmuştur. İnsanın insanca, insan şeref ve haysiyetine yakışır standartlarda hayat sürme hakkı her zaman önceliktir. Bu nedenle bunu seçim beyannamesinin ilk bölümüne koyarız. Sonra ikinci haklar, ihtiyaçlar gelir, ekonomiyle kültürle ilgili'' dedi.