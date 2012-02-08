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Politika

Çelik: Gençliğe Hitabe'nin kaldırılması söz konusu değil

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik, parti merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündemdeki konuları değerlendirdi.

08 Şubat 2012 02:00


T24 - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik, parti merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündemdeki konuları değerlendirdi. Çelik, "Gençliğe Hitabe'nin kaldırılması söz konusu değil" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik, parti merkezinde düzenlediği basın toplantısında Gençliğe Hitabe konusunda açıklamalarda bulundu.

Geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamalarda "Gençliğe hitabe ayet değil" diyen Çelik, yaşanan polemikle ilgili olarak bugün basın toplantısında yaptığı açıklamada ise "Gençliğe Hitabe'nin kaldırılması söz konusu değil" şeklinde konuştu.

Açıklamalarında anamuhalefet partisi CHP ve lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na da yüklenen Çelik, "Kılıçdaroğlu dün yine iddia etti. AK Parti'yi diktatörlükle suçluyor. Kimse diktatörün yüzüne karşı diktatör diyemez. Diktatörlük ve ilkeleri ayaklarımızın altındadır. Bu memlekette kimseye bişey dayatmadık. Bu tutumumuz devam edecektir" dedi.

Toplantıda basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Çelik, PKK-MİT görüşmeleri sorusu üzerine "Akan kan duracaksa siyasi iradenin kararıyla her türlü yöntem denenebilir görüşündeyim" cevabını verdi.

MİT yöneticilerinin ifadeye çağrılması konusunda ise Çelik, "Çok sıcak bir konu yorum yapmam doğru olmaz" dedi.


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