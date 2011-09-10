-Çelik: ''Filistin'de yaşananları haykırmaya kararlıyız'' İSTANBUL (A.A) - 10.09.2011 - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, ''Türkiye olarak Filistin'de yaşanan insanlık dışı muameleleri, evrensel hukuk normları çerçevesinde dünyaya haykırmaya ve haykırışımızı somut adımlarla güçlendirmeye kararlıyız'' dedi. İslam İşbirliği Teşkilatı'nca (İİT) düzenlenen ''İİT Çalışma Bakanları Zirvesi'' Yıldız Sarayı Yaveran Köşkü'nde gerçekleştirildi. Çelik, zirvenin açılışında yaptığı konuşmada, Küreselleşme olgusunun hızla yaygınlaştığı günümüz dünyasında, sorunların çözümü için sadece işbirliğinin yeterli olmadığının, küresel arenada söz sahibi olmanın da gerekli olduğunun açıkça ortada olduğunu belirtti. Çelik, şunları söyledi: ''Bu sebeple İslam İşbirliği Teşkilatını bölgesel ve küresel sorunlar karşısında inisiyatif alan, yaptırım gücü olan, etkinliği ve yetkinliği yüksek küresel bir aktöre hep birlikte dönüştürmeliyiz. Bu noktada, Filistin'e yardım götürmekte olan konvoya yapılan ve 9 masum insanın öldürülmesi, çok sayıda sivilin yaralanmasıyla sonuçlanan saldırıda adeta İsrail'i aklayan Palmer Raporu'nun tanınmadığına ilişkin İslam İşbirliği Teşkilatının açıklamaları, teşkilatın büyüklüğüne ve misyonuna yakışan bir tavır teşkil etmiştir. Yükü sadece insani yardım olan bir gemiye, üstelik uluslararası sularda düzenlenen bu menfur saldırı, hiçbir raporla meşrulaştırılamayacak kadar vahim bir olaydır ve insanlık tarihine kara bir leke olarak yazılmıştır. Türkiye olarak Filistin'de yaşanan insanlık dışı muameleleri, evrensel hukuk normları çerçevesinde dünyaya haykırmaya ve haykırışımızı somut adımlarla güçlendirmeye kararlıyız.'' Aynı kararlılığın, Türkiye'nin üyesi olduğu İİT'de de olduğunu bilmenin Türkiye'nin onurlu duruşuna güç kattığı gibi, Filistin'de yaşanan acıların dünya kamuoyu nezdinde daha görünür olmasını da sağlayacağını belirten Çelik, ''Yine aynı şekilde, Ortadoğu'da ve Kuzey Afrika'da yaşanan ve dünya kamuoyunda 'Arap Baharı' olarak nitelenen gelişmelerin daha fazla kardeş kanı dökülmeden son bulması için, herkesten önce bizlerin gayretlerimizi daha da artırması gerektiğine inanıyorum'' diye konuştu.