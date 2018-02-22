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Ekonomi

Çelik Federasyonu Başkanı Namık Ekinci oldu

İstanbul, 22 Şubat (DHA) - Türk çelik sektörünü daha ileri noktaya taşımak, sektör paydaşları arasında dayanışma ve işbirliği sağlamak amacıyla kurulan Çelik Federasyonu’nun (ÇELFED) Başkanı Namık Ekinci oldu

22 Şubat 2018 17:43

İstanbul, 22 Şubat (DHA) - Türk çelik sektörünü daha ileri noktaya taşımak, sektör paydaşları arasında dayanışma ve işbirliği sağlamak amacıyla kurulan Çelik Federasyonu’nun (ÇELFED) Başkanı Namık Ekinci oldu.

Derneğin ilk Genel Kurul toplantısı yapıldı ve ÇELFED’in kurulmasına öncülük eden 5 kurucu derneğin delegeleri ile gerçekleştirilen toplantıda Federasyon’un Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyeleri de belirlendi.

Merkezi İstanbul olan ÇELFED çelik sektörünün ilgili tüm sektörler ile birlikte ilerlemesine ve kalkınmasına katkıda bulunmayı, küresel rekabet gücünü artırmayı ve sektörel bütünleşmeyi sağlamayı hedefliyor.

ÇELFED, Bağlantı Elemanları Sanayici ve İş Adamları Derneği, Çelik Boru İmalatçıları Derneği, Çelik Dış Ticaret Derneği, Türk Yapısal Çelik Derneği ile Yassı Çelik İthalat, İhracat ve Sanayicileri Derneği’nin önderliğinde kuruldu.

Çelik Dış Ticaret Derneği Başkanı Namık Ekinci ve çelik sektöründe faaliyet gösteren STK’ların yöneticilerinden önemli isimler ÇELFED Yönetim Kurulu’nda yer aldı.

Çelik Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilen Namık Ekinci, federasyonun kuruluş amacı ve çalışmalarına ilişkin olarak şunları söyledi:

\"Türkiye ekonomisine önemli katkılar sunan çelik sektörümüzü temsil eden STK’ların çok daha güçlü bir gelecek için kenetlenmeleri sektörümüzün mevcut sorunlarının aşılması ve yapısal sorunlarının çözüme kavuşturulması noktasında büyük önem arz ediyor. Sektörümüzün ilerlemesi ve mücadele ettiğimiz sorunların çözümü için \"ortak akıl\" geliştirmeye ihtiyacımız vardı. Sektördeki STK ve üretici firmaların Federasyon çatısı altında bir araya gelmelerinin, gerek yurtiçi gerekse yurtdışı pazarlarda rekabet gücümüzü artıracak işbirliklerinin geliştirilmesine de büyük katkılar sunacağına inanıyoruz. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerimizle çelik sektörünü ileriye taşıyacak stratejiler geliştirmek ve bunları hayata geçirmek için çalışacağız.”

Yönetim Kurulu asil üyeler:

Namık Kemal EKİNCİ
Ahmet Kâmil ERCİYAS
H. Tuncay SERGEN
Mustafa Necati TECDELİOĞLU
Yener GÜR’EŞ

Yönetim Kurulu yedek üyeler:

Şaban Kemal SARAÇ
Emine AKSU
Gökhan DEMİRUZ
Selami GÜREL
Vahit ÖZGÜL

Denetleme Kurulu asil üyeler:

Selçuk MATARACI   
Ahmet SOYBAŞ      
Mehmet Murat ÖZKARAKAŞ

Denetleme Kurulu yedek üyeler:

Ahmet ÖZKAN
Mehmet ILGAZ BÜYÜKTAŞKIN
Oytun ÖZDOĞAN

(Fotoğraflı)

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