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Çelik fabrikasında ızgaraya sıkışan işçi öldü

Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ (Bursa), (DHA)- BURSA'nın Orhangazi ilçesinde bir çelik fabrikasında ızgaraya düşerek sıkışan işçi Ali Gültekin (30), ağır yaralandı

19 Kasım 2018 21:40

Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ (Bursa), (DHA)- BURSA\'nın Orhangazi ilçesinde bir çelik fabrikasında ızgaraya düşerek sıkışan işçi Ali Gültekin (30), ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Gültekin yaşamını yitirdi.
Olay, çelik fabrikasının haddehane bölümünde bugün meydana geldi. İşçi Ali Gültekin, haddehane bölümünde çalıştığı sırada malzeme taşıyan bir aparatın çarpması sonucu hat yanındaki çukura düştü. Izgaraya sıkışan Gültekin ağır yaralandı. Diğer çalışanlar tarafından fark edilen Ali Gültekin\'e ilk müdahale fabrikanın sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Daha sonra Gemlik Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan genç işçi, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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