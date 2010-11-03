T24 LogoT24 Logo
Politika

ÇELİK: EYLEMSİZLİK KARARI DAİMİ OLMALI İSTANBUL (A.A)

03 Kasım 2010 00:26

-ÇELİK: EYLEMSİZLİK KARARI DAİMİ OLMALI İSTANBUL (A.A) - 02.11.2010 - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik, terör meselesinin sadece AK Parti'nin değil, ülkenin meselesi olduğunu belirterek, ''Bu konuda elbirliği yapılırsa, memleketin milli meselesi olarak ele alınırsa bu işin üstesinden gelinir'' dedi. Çelik, İstanbul Aydın Üniversitesinde düzenlenen ''Söz Kampüsten İçeri'' adlı televizyon programından önce basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Gazetecilerin ''Taksim'deki saldırıyı düzenleyen eylemcinin bölücü örgüt üyesi çıkması barış sürecini nasıl etkiler? '' şeklindeki sorusu üzerine Çelik, ''İçişleri Bakanı ile bunu konuşmam lazım. Bu açıklama yapıldıktan sonra sağlam bilgilere varmış değilim. Bu bilgileri aldıktan sonra açıklama yaparım. Çünkü şu an meselenin detayını bilmiyorum'' diye konuştu. Terör örgütünün aldığı eylemsizlik kararına ilişkin bir soruyu da Çelik, IRA ile mücadele eden İngiltere'de ''terör üzerinden ve terörle mücadele üzerinden kimse siyaset yapmayacak, bunu iç politika malzemesi yapmayacak'' şeklinde bir centilmenlik anlaşmasına varıldığını hatırlatarak, şunları kaydetti: ''Terör meselesi sadece AK Parti'nin meselesi değil, terör meselesi ülkenin meselesidir. Dolayısıyla iktidarın iktidar olarak büyük bir sorumluluğu var. Muhalefetin de muhalefet olarak bir sorumluluğu var. Bu konuda elbirliği yapılırsa, memleketin milli meselesi olarak ele alınırsa bu işin üstesinden gelinir. Ama bir şey yapıldığı zaman hemen sizi 'vatana ihanetle' birileri suçlarsa, birileri 'mücadele etmiyorlar müzakere ediyor' derse ana muhalefet başka telden çalarsa şüphesiz ki orada sıkıntı meydana gelir. Bunu oy meselesine, sandık meselesine, siyasi rant elde edilmesine dönüştürülmemesi gerekiyor. Eylemsizlik kararının daimi olması lazım. Şiddetin, terörün artık insanların kendini ifade etme biçimi olmaktan çıkması lazım. Sorun çözme aleti olarak görülmemesi lazım. Ümit ederim ki böyle bir sonuca varırız.''

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi 23 yaralı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

2020 için asgari ücret net 2 bin 324,7 TL olarak...

Türk-İş temsilcisi asgari ücretin açıklandığı toplantıyı terk etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24