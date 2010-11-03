-ÇELİK: EYLEMSİZLİK KARARI DAİMİ OLMALI İSTANBUL (A.A) - 02.11.2010 - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik, terör meselesinin sadece AK Parti'nin değil, ülkenin meselesi olduğunu belirterek, ''Bu konuda elbirliği yapılırsa, memleketin milli meselesi olarak ele alınırsa bu işin üstesinden gelinir'' dedi. Çelik, İstanbul Aydın Üniversitesinde düzenlenen ''Söz Kampüsten İçeri'' adlı televizyon programından önce basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Gazetecilerin ''Taksim'deki saldırıyı düzenleyen eylemcinin bölücü örgüt üyesi çıkması barış sürecini nasıl etkiler? '' şeklindeki sorusu üzerine Çelik, ''İçişleri Bakanı ile bunu konuşmam lazım. Bu açıklama yapıldıktan sonra sağlam bilgilere varmış değilim. Bu bilgileri aldıktan sonra açıklama yaparım. Çünkü şu an meselenin detayını bilmiyorum'' diye konuştu. Terör örgütünün aldığı eylemsizlik kararına ilişkin bir soruyu da Çelik, IRA ile mücadele eden İngiltere'de ''terör üzerinden ve terörle mücadele üzerinden kimse siyaset yapmayacak, bunu iç politika malzemesi yapmayacak'' şeklinde bir centilmenlik anlaşmasına varıldığını hatırlatarak, şunları kaydetti: ''Terör meselesi sadece AK Parti'nin meselesi değil, terör meselesi ülkenin meselesidir. Dolayısıyla iktidarın iktidar olarak büyük bir sorumluluğu var. Muhalefetin de muhalefet olarak bir sorumluluğu var. Bu konuda elbirliği yapılırsa, memleketin milli meselesi olarak ele alınırsa bu işin üstesinden gelinir. Ama bir şey yapıldığı zaman hemen sizi 'vatana ihanetle' birileri suçlarsa, birileri 'mücadele etmiyorlar müzakere ediyor' derse ana muhalefet başka telden çalarsa şüphesiz ki orada sıkıntı meydana gelir. Bunu oy meselesine, sandık meselesine, siyasi rant elde edilmesine dönüştürülmemesi gerekiyor. Eylemsizlik kararının daimi olması lazım. Şiddetin, terörün artık insanların kendini ifade etme biçimi olmaktan çıkması lazım. Sorun çözme aleti olarak görülmemesi lazım. Ümit ederim ki böyle bir sonuca varırız.''