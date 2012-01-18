-Çelik: Etnik temelli bir anayasa yapamayız ANKARA (A.A) - 18.01.2012 - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik, yeni anayasa çalışmalarıyla ilgili, ''Etnik temelli bir anayasa yapamayız. Etnik sorunları ortadan kaldıracak bir anayasa yapabiliriz'' dedi. Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) tarafından düzenlenen, ''Türkiye Anayasaları ve Anayasa Değişikliği'' konulu panel, SETA Ankara Salonunda yapıldı. Panelde konuşan Hüseyin Çelik, yeni anayasa konusundaki sürecin devam ettiğini, TBMM bünyesinde oluşturulan komisyonun çalışmalarını belirlenen takvim dahilinde sürdürdüğünü söyledi. Komisyon üyelerinin, anayasa sürecinde öncelikle uzlaşılan konuları ele almasının yararlı olduğunu ifade eden Çelik, siyasi partilerin taslakta yer alacak 90 maddede uzlaşabileceğini, tartışma yaratacak madde sayısının 10'u geçmeyeceğini düşündüğünü belirtti. Çelik, bu nedenle anayasa yapım sürecinin ikinci aşamasında öncelikle uzlaşılacak konuların ön plana çıkarılması gerektiğini dile getirdi. Çelik, ''Etnik temelli bir anayasa yapamayız. Etnik sorunları ortadan kaldıracak bir anayasa yapabiliriz. Bol oksijenli bir ortam oluşturabilirsek tüm kesimler rahat nefes alır'' diye konuştu. Anayasa sürecinde Kürt meselesine ilişkin konuların da ele alınmasının önemine işaret eden Çelik, ''Eğer bu anayasa Kürt meselesine önemli bir çözüm getirmezse sakat bir anayasa olur'' dedi. Yeni anayasada devletin konumunun ''orkestra şefi gibi'' olması gerektiğini, bu durumda toplumun rahat edeceğini vurgulayan Çelik, ''Anayasamız polifonik olmalı, kakafonik değil'' ifadesini kullandı. Anayasa yapım sürecinde, asgari müşterekte buluşulmasının önemine dikkati çeken Çelik, ''Bizi avantajlı, muhalifleri dezavantajlı kılacak bir anayasa yaparsak kendimizi kandırırız'' değerlendirmesinde bulundu. -''Milletin bölünmesine yönelik girişimlere karşıyız''- CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu da anayasa yapım çalışmalarının süreç odaklı olması gerektiğini, sürecin de demokratik ve tüm tarafların katılımıyla işlemesinin önem taşıdığını belirtti. Anayasa konusunda sadece örgütlü kesimlerin değil, örgütlü olmayan kesimlerin de görüşlerinin alınmasının önemine işaret eden Tanrıkulu, TBMM'nin bu konuda çaba sarf etmesini istedi. Tanrıkulu, toplumdaki farklı kesimlerin görüşlerinin yeni anayasada yer bulabilmesi için, ifade ve örgütlenme özgürlüğünün önündeki engellerin şimdiden kaldırılması ve anayasa hazırlık sürecinde düşüncelerini açıklamaktan tedirginlik duyanların bu tedirginliklerinin giderilmesi gerektiğini ifade etti. Yeni anayasanın sorunları çözeceği yönündeki inancın giderek azaldığını öne süren Tanrıkulu, ihtilaflı konuların, siyasi partiler arasındaki uzlaşmayla en aza indirilebileceğini söyledi. Demokrasi ve özgürlüklerin önünü tıkayan anayasanın mutlaka değiştirilmesi gerektiğini dile getiren Tanrıkulu, yeni anayasanın kısa ve öz olmasını istedi. MHP Isparta Milletvekili ve Anayasa Komisyonu Üyesi Süleyman Nevzat Korkmaz ise Osmanlı Devleti'nden itibaren Türklerin anayasa konusundaki geçmişine bakıldığında, batının, ''Türkler'i daha az tehlikeli kılma, kendisine yönelik Türklerden gelecek tehditleri azaltma ve kendine benzetme'' yönünde bir yol izlediğini belirtti. İç ve dış odakların bugün de Türk toplumunu biçimlendirmeye çalıştığını iddia eden Korkmaz, ''Geçmişte batının bu amaçları gerçekleştirirken kendine yakın etnik ve dini unsurları palazlandırdığını, azınlıkları güçlendirdiğini ancak bunlar olurken devletin zayıflayıp, yok olduğunun görüldüğünü'' savundu. BDP Genel Başkan Yardımcısı Meral Daniş Bektaş da Anayasa Komisyonuna sadece BDP'nin kadın üye gönderdiğini, komisyonda kadınların oranının daha yukarıya çekilmesi gerektiğini söyledi. Anayasa sürecinde kadınların düşüncelerini daha fazla söylemesinin önemine vurgu yapan Bektaş, ''Kadınsız anayasa olmamalı. Anayasaya kadın eli değmeli'' diye konuştu. Bektaş, bazı BDP yöneticilerine yönelik gözaltı ve tutuklamaları eleştirdi ve bu durumun partisinin anayasa yapım sürecine katkı vermesini zorlaştırdığını öne sürdü.