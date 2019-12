-ÇELİK: EROĞLU'NUN KINAMASINI BEKLERDİM ANKARA (A.A)- 07.02.2011 - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik, KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu'nun, KKTC'de Türkiye'ye yönelik yapılan eylem konusunda yaptığı açıklamalarla ilgili olarak, 'Sayın Eroğlu'nun, ben şahsen, o çirkin tavırları ve o çirkin tabloları kınamasını beklerdim. Bu tepki çok cılız bir tepki olmuştur. Tatmin eden bir tepki olmamıştır'' dedi. Çelik, Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı devam ederken basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Toplantıda iç ve dış siyasi, sosyal ve ekonomik gelişmelerin ele alındığını kaydeden Hüseyin Çelik, Teşkilat Başkanlığının seçim süreci nedeniyle istifa eden il ve ilçe başkanları ile teşkilat mensuplarının yerine atanacak kişilerle ilgili yapılacaklar konusunda bilgi verdiğini söyledi. Toplantıda Mısır'daki gelişmelerin ele alındığını bildiren Çelik, şöyle konuştu: ''Biz kardeş Mısır halkının demokratikleşme ve kendi çağdaş yönetimini talep etme hakkına saygı duyuyoruz ve bu hakkı destekliyoruz. Biz Mısır'ın iç işlerine, diğer ülkelerin iç işlerine karışmıyoruz. Bu ülkelerin iç işlerine karışmak gibi bir tavrımız, niyetimiz, eğilimimiz hiçbir zaman olmadı. Bundan sonra da olmayacaktır. Ama bir ülkenin halkıyla dayanışma içerisinde olmak, kardeş bir ülkenin insanının refah ve mutluluğunu istemek ve bu yönde çaba içerisinde de olmak herhalde dostluğun ve kardeşliğin gereğidir ve Türkiye bunu yapmaktadır. Şiddetin, tahribatın olmadığı, tamamen demokratik taleplerin ve medeni insanların taleplerini ifade ettiği bir görünüm Mısır'a yaklaşan bir görünümdür. Biz bunu istiyoruz.'' -''BAŞBAKAN ERDOĞAN'IN TAVRI KUZEY KIBRIS TÜRK HALKINA YÖNELİK DEĞİL''- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) gerçekleşen Türkiye'ye yönelik protesto gösterisine de değinen Çelik, şunları söyledi: ''Kıbrıs davası Türkiye'nin vazgeçemeyeceği bir davadır. Kıbrıs, Türkiye için önemli stratejik bir yerdir. Oradaki insanlar bizim bir parçamızdır. Kuzey Kıbrıs Türk kesimindeki insanlar bizim kardeşlerimizdir. Onlara farklı gözle bakmamız, onları farklı değerlendirmelere tabi tutmamız şüphesiz ki mümkün değildir. Ancak her yerde olduğu gibi iyi niyetli olmayan bazı unsurlar her zaman vardır. Bunlar marjinal grupların söylediklerini ve yaptıklarını bizim KKTC'deki bütün insanlara teşmil etmemiz, onların hepsi tarafından yapılmış bir şeymiş gibi görmemiz mümkün değildir, böyle bir tavrımız da yoktur. Sayın Başbakanımızın göstermiş olduğu tepki ve söylemiş olduğu sözler de esasen bu tavrı ortaya koyan marjinal gruplara, belki onlara da çanak tutan dar bir kesime yöneliktir. Kuzey Kıbrıs Türk halkına kesinlikle yönelik değildir. Bunun bilinmesi gerekiyor. KKTC'de bir gösteri yapılıyor. Orada Türk bayrağı, KKTC bayrağı yok. Orada Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nin bayrağı var. Çok affedersiniz, küfür dolu ifadeler var. Ağza alınmayacak, hakaretamiz, küfürlü pankartlar var. Bunun savunulması, buna doğru denmesi mümkün değildir.'' -''YAPILAN BU EYLEM RUMLARI SEVİNDİRMİŞTİR''- KKTC halkıyla dayanışmanın devam edeceğini belirten Çelik, Kıbrıs davasında bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra meseleye sahip çıkacaklarını dile getirdi. Türkiye'nin KKTC'de uluslararası anlaşmalardan kaynaklanan bir garantörlük hakkının bulunduğunu hatırlatan Hüseyin Çelik, ülkeler arasında destek ve yardımların elbette olacağını ifade etti. Türkiye'nin KKTC ile ilgisinin bu düzeyin de ötesinde bir gönül bağı şeklinde olduğunu söyledi. KKTC'de bütün bu olup bitenlerden sonra Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu'nun bugün bir açıklama yaptığına değinen Çelik, Eroğlu'nun olup bitenlerden büyük üzüntü duyduğunu belirterek, şunları kaydetti: ''Sayın Eroğlu, insanların daha dikkatli olması gerektiğini söylüyor. İki ülke arasındaki ilişkilere zarar verilmemesi gerektiğini söylüyor. Ancak açıkça şunu ifade etmek isterim. Sayın Eroğlu'nun, ben şahsen, o çirkin tavırları ve o çirkin tabloları kınamasını beklerdim. Bu tepki çok cılız bir tepki olmuştur. Tatmin eden bir tepki olmamıştır. Eminim ki bu olup bitenler KKTC'li kardeşlerimizin de hoşuna gitmemiştir. Sayın Cumhurbaşkanının, Sayın Başbakanın, Sayın Meclis Başkanının bu konuda daha aktif ve gerçekten daha sağduyuyu hakim kılacak açıklamalar yapmalarını bekliyoruz. Dünyanın her tarafında insanlar demokratik tepkilerini ortaya koyarlar ama yapılan bu eylem Rumları sevindirmiştir. Eğer KKTC'de yapılan bir eylem Rumları sevindiriyorsa herkesin şapkasını önüne alıp bir kere değil on kere daha düşünmesi gerekiyor.''