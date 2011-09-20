T24 LogoT24 Logo
Politika

Çelik: ''Düşmanlarımız hep vardı'' ANKARA (A.A)

20 Eylül 2011 20:48

-Çelik: ''Düşmanlarımız hep vardı'' ANKARA (A.A) - 20.09.2011 - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, Ankara'daki patlamaya ilişkin, ''Dünyada itibarımızın arttığı bir dönemde bu saldırıyı son derece anlamlı buluyorum. Türkiye'nin istikrarını bozmaya, Türkiye'nin itibarını dünyada zedelemeye dönük bir saldırıdır'' dedi. Çelik, Bakanlıkta gerçekleşen, memur konfederasyonlarının temsilcileriyle yaptığı toplantıda verilen arada basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Menfur saldırıda hayatını kaybedenlere rahmet, yaralananlara acil şifalar dileyen Çelik, Türkiye'nin istikrarlı bir ülke olduğunu söyledi. Bakan Çelik, şunları kaydetti: ''Dünyada itibarımızın arttığı bir dönemde bu saldırıyı son derece anlamlı buluyorum. Türkiye'nin istikrarını bozmaya, Türkiye'nin itibarını dünyada zedelemeye dönük bir saldırıdır. Düşmanlarımız hep vardı, hep var olacak. Milletimize sabır temenni ediyorum, ama bu konuda el birliği gönül birliği içinde olmamız gerekiyor. İçimizdeki hainlere de dışarıda bu ülkenin kalkınmasından, gelişmesinden rahatsız olan çevrelere de gerekli dersi birliğimizle, bütünlüğümüzle, direncimizle vermemiz gerekiyor.''

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Atilla Yeşilada: Türkiye 2020'de yüzde 2 büyür, hem işsizlik hem...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24