-Çelik: ''Düşmanlarımız hep vardı'' ANKARA (A.A) - 20.09.2011 - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, Ankara'daki patlamaya ilişkin, ''Dünyada itibarımızın arttığı bir dönemde bu saldırıyı son derece anlamlı buluyorum. Türkiye'nin istikrarını bozmaya, Türkiye'nin itibarını dünyada zedelemeye dönük bir saldırıdır'' dedi. Çelik, Bakanlıkta gerçekleşen, memur konfederasyonlarının temsilcileriyle yaptığı toplantıda verilen arada basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Menfur saldırıda hayatını kaybedenlere rahmet, yaralananlara acil şifalar dileyen Çelik, Türkiye'nin istikrarlı bir ülke olduğunu söyledi. Bakan Çelik, şunları kaydetti: ''Dünyada itibarımızın arttığı bir dönemde bu saldırıyı son derece anlamlı buluyorum. Türkiye'nin istikrarını bozmaya, Türkiye'nin itibarını dünyada zedelemeye dönük bir saldırıdır. Düşmanlarımız hep vardı, hep var olacak. Milletimize sabır temenni ediyorum, ama bu konuda el birliği gönül birliği içinde olmamız gerekiyor. İçimizdeki hainlere de dışarıda bu ülkenin kalkınmasından, gelişmesinden rahatsız olan çevrelere de gerekli dersi birliğimizle, bütünlüğümüzle, direncimizle vermemiz gerekiyor.''