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Politika

Çelik: Doğum yapan kadınlara ilişkin çalışma bulunmuyor TBMM (A.A)

15 Aralık 2011 12:56

-Çelik: Doğum yapan kadınlara ilişkin çalışma bulunmuyor TBMM (A.A) - 15.12.2011 - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, doğum yapan kadın işçilerin yasal izin süreleri haricinde belirli bir süre daha ücretli veya kısmi ücretli olarak izinli sayılmaları konusunda bir çalışma bulunmadığını bildirdi. Çelik, MHP Mersin Milletvekili Ali Öz'ün yazılı soru önergesine verdiği yanıtta, İş Kanununun ilgili maddesi uyarınca, isteği halinde kadın işçiye 16 haftalık sürenin tamamlanmasından sonra veya çoğul gebelik halinde 18 haftalık süreden sonra 6 aya kadar ücretsiz izin verildiğini, bu sürenin yıllık ücretli izin hakkı hesabında dikkate alınmadığını anımsattı. Kadın işçilere bir yaşından küçük çocukların emzirmeleri için günde bir buçuk saat süt izni verildiğini hatırlatan Çelik, şunları kaydetti: ''(Bu sürenin hangi saatler arasında ve kaça bölünerek kullanılacağını işçi kendisi belirler. Bu süre günlük çalışma süresinden sayılır) hükmü öngörülmüştür. Bu çerçevede, doğum yapan kadın işçilerimizin yasal izin sürelerinin haricinde belirli bir süre daha ücretli veya kısmi ücretli olarak izinli sayılmaları konusunda bakanlığımızda herhangi bir çalışma bulunmamaktadır.''

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