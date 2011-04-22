-ÇELİK: ÇOCUKLARIMIZIN ELLERİ KALEM TUTMALI GAZİANTEP (A.A) - 21.04.2011 - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik, huzurun bozulmasının, şiddetin, terörün, kaba kuvvetin sokaklara ve hayata hakim kılınmasının, izah edilebilecek bir tarafının olmadığını belirterek, ''Çocuklarımızın ellerinin kalem tutması gerekiyor, taş değil'' dedi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve AK Parti Gaziantep milletvekili adayı Hüseyin Çelik, seçim gezisi sırasında gazetecilere gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Çelik, YSK'nın aldığı kararın ardından çıkan olayları değerlendirerek, şöyle konuştu: ''YSK'nın bugüne kadar verdiği bir çok kararı biz de enine boyuna eleştirdik. Yargı kararları elbette vatandaş tarafından eleştirilebilir. Bu konuda haksızlığa uğradığını söyleyerek eleştirebilir. Biz de nitekim geçmişten beri YSK'nın isabetli olmayan kararlarını eleştirdik. YSK, bizatihi Başbakanımızı 2002 yılında seçime sokmadı. Bunu hep birlikte hatırlıyoruz. Son kararla ilgili olarak Anayasa'nın 76. maddesi açıktır. Eğer birisiyle ilgili olarak 76. maddede belirtilen hususlar varsa ve bu kesinse orada yapılabilecek bir şey yok. 'Efendim birinin evrakı eksik, yok', 'şunun evrakı gelmedi, bize ulaşmadı' şeklinde sebeplere bağlı olarak bir karar verilmişse bu konuda gerekli özen gösterilmemişse, bu bir yüksek yargı organının misyonuyla görev anlayışı ile bağdaşacak bir şey değildir ama böyle bir olay ortaya çıktı diye ortalığın adeta savaş alanına dönüştürülmesi, şehirdeki vatandaşlarımızın huzurunun bozulması, şiddetin, terörün, kaba kuvvetin adeta sokaklara ve hayata hakim kılınmasının izah edilebilecek bir tarafı yok.'' Çelik, YSK'nın verdiği iptal kararının demokrasi çerçevesinde eleştirilmesi gerektiğini ifade etti. ''YSK, Başbakanımızla ilgili kararı verdiği zaman biz demokrasi içerisinde hukuku mücadelesi verdik. Bu BDP'lilerin de MHP'lilerin de en tabii hakkıdır'' diyen Hüseyin Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Bu herkesin hakkıdır. Bir yanlış varsa nitekim bugün kamuoyu bu konudaki hassasiyetini ortaya koydu. YSK bu konuda yaptığı bir yanlış varsa, yapılan bir eksiklik varsa, bir özensizlik varsa bunun giderilmesi ile ilgili olarak her kes görüşünü ortaya koydu ama bu bahaneden yola çıkarak bankalara molotofkokteyli atılması, vatandaşın dükkanının tahrip edilmesi, insanlarının canına malına zarar vermesine yol açabilecek bazı tutum ve davranışlar içerisinde bulunmasının kime, ne faydası olur? Unutulmasın ki hepimiz bu ülkede birlikte yaşıyoruz. Hepimiz bu geminin içindeyiz. Bu anlayış ve bu hassasiyetle herkesin hareket etmesi gerekiyor. Açıkçası ben, ülkede yaşayan bütün insanları bu manada sağduyuya davet ediyorum. Milletimizin bu konuda sağduyulu olması gerekiyor. Halkın huzurunun kaçırılmaması gerekiyor. Bütün yetkili insanlarında ifade ettiği gibi bu seçimlere şaibe bulaştırılmamalı, demokrasimiz yara almamalı, bu seçimlerin en ufak bir gölgeye tahammülü yoktur. Umarım herkes sükunetle bu süreci takip eder ve olması gereken sağduyu sokağa hakim olur.'' Çıkan olaylarda polise taş atan çocukların da bu gibi olaylardan kesinlikle uzak tutulması gerektiğini anlatan Çelik, ''Çocuklarımızın ellerinin kalem tutması gerekiyor, taş değil. Hiç kimse o sabi yavrular üzerinden kendi ideolojik emellerini gerçekleştirmemelidir. Hiç kimse çocukları siyasi emellerine alet etmemesi gerekiyor. O çocukları kazanmamız gerekiyor, o çocukların suça alet edilmemesi ve teşvik edilmemesi gerekiyor. Kandan, şiddetten, terörden bu çocukların uzak tutulması gerekiyor. O minicik yüreklerine bu tür olumsuzlukların gölgeleri düşürülmemesi gerekiyor. Bu istismarı yapanlar millet nezdinde ve Allah katında sorumlu olacaklardır. Biz bunu daha öncede söyledik bundan sonra da söyleyeceğiz'' ifadelerini kullandı.