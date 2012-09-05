Çelik: CHP'nin yaptığı siyaset değil

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik, Kılıçdaroğlu'nun kaçırıldığı iddia edilen AK Partili başkana ilişkin sözlerine sert yanıt verdi. CHP'den yardım istendiği iddialarını yalanlayan Çelik, "Bu yaptığınıza siyaset denmez" dedi.

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun PKK tarafından kaçırıldığı iddia edilen AK Parti Hakkari İl Başkanı Abdulmecit Tarhan ile ilgili açıklamalarına, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik'ten yanıt geldi.

Kaçırıldığı iddia edilen başkanın kardeşinin, kendilerini arayarak yardım istediğini öne süren Kılıçdaroğlu, ''İl başkanının kardeşi iktidar partisi ile değil de bizi arayarak yardım istiyor. Bu ülkede iktidardan değil de ana muhalefetten yardım isteme noktasına gelindiyse bu bizim daha sağduyulu olduğumuzu gösterir" ifadelerini kullanmıştı.

CHP liderinin bu açıklamasının kabul edilemez olduğunu söyleyen Çelik, Tarhan'ın kardeşinin CHP'den yardım istediği hususunun doğru olmadığını ifade etti.

Çelik şöyle devam etti: ''Çıkıp da 'İktidar kendi il başkanına sahip çıkamıyor. Bizden medet umuyorlar'... Siz milletvekilinize sahip çıkamadığınız için mi kaçırdılar? Böyle bir ifade olabilir mi?

Yani sonuçta Türkiye'deki her insanın başına bir polis, bir asker dikilebilir mi? Siz burada PKK'nın yaptığını sorgulamanız gerekirken, iktidarın burada eğer tavrını sorgularsanız veya bu durumdan yola çıkarak iktidara bunu vurma vesilesi yaparsanız, yaptığınıza siyaset denmez.

Onun için ben Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı açıklamayı yadırgadığımı ve hiç hoş olmadığını ifade etmek istiyorum."

'PKK kaçırdı demiyoruz'

Çelik, Tarhan'ın PKK tarafından kaçırıldığına ilişkin henüz kesin bir delil olmadığını da söyledi.

Terör örgütü PKK'nın bundan önceki kaçırma olaylarında açıklama yaparak olayları üstlendiğini anımsatan Çelik, bugüne kadar böyle bir açıklama olmadığını, Tarhan'ın terör örgütü tarafından kaçırıldığına ilişkin görgü tanığı da bulunmadığını ifade etti.