AKP'den BDP'ye: Öcalan'ın fikirlerini Meclis'te söyleyin

Ağrı Halk Eğitim Merkezi'nde düzenlenen AKP Siyaset Akademisi'nin açılışında konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik, "MHP şehit cenazelerini kullanarak siyaset yapıyor. Peki CHP ne yapıyor. CHP de mahcup gelini oynuyor. Ne evet diyor ne de hayır" dedi.

Siyaset Akademisi'nin açılışında konuşan Hüseyin Çelik, CHP ve MHP'yi eleştirerek şunları söyledi:

"PKK'lıdan, askerden, polisten ve korucudan 40 bin insan hayatını kaybetti. Bizim derdimiz terör örgütünü hoşnut etmek, onların sempatisini kazanmaktan ziyade kendi Kürt vatandaşlarımızın makul, meşru ve mantıklı taleplerine, devlet olarak hükümet olarak karşılık vermektir. Can almakla bu sorun çözülmez. Eğer kan dökmekle can almakla bu iş olsaydı 1991, 92, 93, 94'te her yıl 4-5 bin PKK'lı ve bine yakın güvenlik görevlisi, polis, asker, korucu şehit oluyordu. Eğer o gün Ak Parti gibi bir devlet aklı olsaydı bu böyle olmazdı. Çünkü bu meselenin kültürel, ekonomik, diplomatik, dini, psikolojik ve sosyolojik boyutları var. PKK ve BDP istese de istemese de biz Kürt vatandaşlarımızın meşru, makul ve mantıklı taleplerini yerine getirdik, getiriyoruz ve getirmeye de devam edeceğiz. Hiç kimse buna engel olamaz."

'Öcalan'ın fikirlerini Meclis'te söyleyin'

Çözüm sürecinin, artık silahın insanların kendisini ifade etme biçimi olmamasını temin etmeye yönelik olduğu görüşünü savunan Hüseyin Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz diyoruz ki BDP'ye, gelin Abdullah Öcalan'ın bütün fikirlerini Meclis'te söyleyin. Ne konuşacaksanız konuşun ama terörü meşrulaştırmadan, şiddeti, kaba kuvveti ve terörü bir çözüm aracı olarak dayatmadan bunu yapın. Ben kendi hakkımı elde edeceğim diye başkasının hayatına son veriyorsam bu insan, medeni ve İslami değil."

MHP'nin sürece karşı çıktığını CHP'nin ise ne evet ne de hayır demeyerek 'mahcup gelini oynadığını' ifade eden Çelik şöyle konuştu:

"Bakın MHP karşı çıkıyor bu sürece. Neden karşı çıkıyor biliyor musunuz? Çünkü Kürtçülük ortadan kalkarsa Türkçülük pirim yapmaz. Etki tepki meselesi. Bakın eğer bu çözüm süreci başarılı geçsin BDP marjinal bir parti olur. Bunu bir yere yazın. Tabi aynı düzeyde MHP de oy kaybeder. MHP şehit cenazelerini kullanarak siyaset yapıyor. Peki CHP ne yapıyor. CHP de mahcup gelini oynuyor. Ne evet diyor ne de hayır. Kılıçdaroğlu'na soruyorlar 'Ne diyorsunuz bu süreç için ? O da 'Biz bir şey bilmiyoruz' diyor. Şimdi Ağrı'da bir çöpçüyü yoldan çevirsek ona sorsak ülkede ne oluyor o da bir şeyler oluyor der. Şimdi Öcalan 21 Mart'ta nevruz nedeniyle bir mektup yazıyor, Öcalan daha önce Kürdistan diyordu bundan vazgeçti. Federasyon dedi, ondan da vazgeçmiş. Demokratik özerklik dedi, ondan da vazgeçmiş, şimdi diyor ki iyi bir demokrasi Kürtlere de Türklere de yeter. Şimdi Abdullah Öcalan bu noktaya gelmişse ve adamlara da silahın devri geçti silahları bırakın, fikir ve siyaset konuşsun diyorsa bu iyi mi kötü mü ? Elbette iyi. Kılıçdaroğlu sen buna ya iyi de ya da kötü de ya. CHP'nin tek derdi şu bu süreç çözülürse Ak partiye yarayacak. Biz gelecek seçimi düşünerek değil, biz gelecek nesilleri ve Türkiye'nin istikbalini düşünerek hareket ediyoruz. Güzel günler inşallah bizi bekliyor. Kimsenin ölmediği öldürmediği, kinlerin, nefretlerin değil, sevginin büyütüldüğü bir Türkiye hepimizin özlemidir."

Toplantıdan sonra Hüseyin Çelik ve yanındakiler Ağrı'nın kanaat önderlerinden olan Nusret Kocabey'i evinde ziyaret ederek vefat eden yakını Mehmet Aki Kocabey için dua etti. Çelik, ziyaretin ardından uçakla Ankara'ya döndü.