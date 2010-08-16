-ÇELİK: CEMEVLERİNİN STATÜSÜNÜ ÇÖZECEĞİZ HACIBEKTAŞ (A.A) - 16.08.2010 - Devlet Bakanı Faruk Çelik, ''Alevilerin, Bektaşilerin taleplerinin çözümünde son noktaya gelindi. Cemevlerinin statüsü çözülecektir. Hep beraber çözeceğiz. Ayırım yapmadan, sorunları hep birlikte çözeceğiz. Bu konuda son noktaya gelindi'' dedi. Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesi Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen 47. Ulusal 21. Uluslararası Hacı Bektaş Veli Anma Törenlerinin açılışına katılan Çelik, yaptığı konuşmada Hacı Bektaş Veli'nin felsefesini anlatarak, ''Yüce hünkarımız Hacı Bektaş Veli 'İncinsen de incitme' demektedir. Burada Hacı Bektaş Veli'yi anlamak ve anlatmak için bulunuyoruz'' diye konuştu. Konuşması, bir grup tarafından sık sık protesto edilen Çelik, ''Buraya Hacı Bektaş'ı anmak için geldik. Burası siyaset yapılacak yer değil. Sizin genel başkanınız da bu durumdan rahatsız oluyor'' diye tepki gösterdi. -"SİYASET DEĞİL DOSTLUK MEKANI"- Bakan Çelik, konuşmasında Alevilerin sorunlarının yıllarca görmezden gelindiğini, oysa şimdi sorunların çözümü için son noktaya gelindiğini ifade ederek şunları söyledi: ''Burada tepki göstermek kimseye yakışmıyor. Burası siyaset mekanı değil, dostluk ve kardeşliğin mekanı. Kötülüğe karşı iyilik yapmak Hacı Bektaş'ın sözü. 'Kimsenin sırrını kimseye söyleme' diyor Hacı Bektaş Veli. Birlik ve beraberliğimizi mutlaka korumalıyız. Bizi biz yapan değerleri mutlaka korumalıyız. Alevilerin, Bektaşilerin taleplerinin çözümünde son noktaya gelindi. Cemevlerinin statüsü çözülecektir. Hep beraber çözeceğiz. Ayırım yapmadan, sorunları hep birlikte çözeceğiz. Bu konuda son noktaya gelindi.'' Hacıbektaş Belediye Başkanı Ali Rıza Selmanpakoğlu da konuşmasında törene katılanları selamladı. Selmanpakoğlu, törende provokatörlerin olduğunu ancak onları da saygıyla selamladığını belirterek şunları söyledi: ''Gecikmiş adalet, insan psikolojisi üzerinde büyük tahribatlar yapar. Hacı Bektaş Veli, 'Düşmanınızın dahi insan olduğunu unutmayın' demekte. Hacı Bektaş, bize buğdayla samanı birbirinden ayıran rüzgar olmayı öğretmiştir. Yargıdaki gecikme nedeniyle özgürlükleri kısıtlanan insanların davalarını bir an önce bitirmek, ülke barışına katkı sağlayacaktır.'' Selmanpakoğlu konuşmasında Hacıbektaş Külliyesi ve Arkeoloji Müzesi'nin restorasyonunu yaptıran Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay'a da teşekkür etti. Nevşehir Valisi Osman Aydın, bu yılki Hacıbektaş Dostluk ve Barış Ödülü'nü gazeteci Cemal Şener'e verdi. Kültür Bakanlığı Hacıbektaş Semah Ekibi'nin gösterisi ve konuşmalardan sonra tören sona erdi. Törenden sonra Devlet Bakanı Faruk Çelik, Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım ve AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Hacı Bektaş Veli Türbesini ziyaret etti. Bakanlar ve beraberindekiler, türbe çıkışında seyyar satıcılar ve çevredeki esnaflarla da sohbet etti. Törene, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da katıldı.