-ÇELİK: BİZ TASLAK HAZIRLAMIYORUZ ANKARA (A.A) - 04.08.2011 - AK Parti Genel Başkan yardımcısı Ömer Çelik, parti olarak bir anayasa taslağı, bir metin hazırlamadıklarını belirterek, "Anayasanın yapılacağı zemin TBMM'dir. Bu da partilerin vereceği üyelerle oluşacak Uzlaşma Komisyonunun görevidir" dedi. Çelik, kendi başkanlığında yapılan yeni anayasayla ilgili hazırlık toplantısından sonra AK Parti genel merkezinde yaptığı açıklamada, ''Biz bir taslak, bir metin hazırlamıyoruz. Herhangi bir metin çerçevesi de hazırlamıyoruz, partilere 'bizim böyle bir taslığımız var bununla size geldik siz ne diyorsunuz' demeyeceğiz. Böyle bir yöntem kullanmıyoruz. Her zaman söylüyoruz anayasanın yapılacağı zemin TMMB'dir. Bu da partilerin vereceği üyelerle oluşacak uzlaşma komisyonunun görevidir'' diye konuştu. Kendilerinin komisyon olarak hazırlık çalışmalarını sürdürdüğünü, dünyadaki çeşitli anayasaları, Türkiye'deki tartışmaları incelediklerini belirten Çelik, Türkiye'nin ihtiyacı olan anayasa ile ilgili çeşitli kesimlerin değerlendirmelerini gündemlerine aldıklarını, bir "ilkeler manzumesi" hazırladıklarını kaydetti. Anayasa konusunda muhalefet partileri ve sivil toplum örgütleri ile ilgili görüşme takviminin eylül-ekim ayı içinde belli olacağını ifade eden Çelik, BDP ile de görüşüp görüşmeyeceklerinin sorulması üzerine, ''BDP eğer yemin ederse, mecliste yerini alırsa, tabii ki BDP seçilmiş bir partidir. Mecliste grubu bulunan bütün partiler tabii ki ziyaret edilmelidir. Onların görüşleri alınmalıdır. Zaten BDP yemin ettikten sonra mutlaka komisyona üye verecektir. Özellikle mecliste bulunan partilerin, bulunmayan partilerin, sivil toplum örgütlerinin de katkısı burada önemlidir'' diye konuştu. Muhalefet yetkililerinin ''herhangi bir taslak hazırlamaya hakkınız yoktur gibisinden apolitik bir şey söylediklerini, ilkesel olmayan bir şey söylediklerini'' ifade eden Çelik, ''biz diğer partilere de gelin üzerinde tartışalım dediğimiz bir taslak hazırlamıyoruz. O uzlaşma komisyonunun işidir'' dedi. Genelkurmay Başkanlığının Milli Savunma Bakanlığı'na bağlanması gibi konuların komisyon çalışmalarında gündeme gelip gelmediğinin sorulması üzerine Çelik, ''Çağdaş demokratik standartlarda Türkiye'nin yönetim şemasının oluşturulması gerekiyor. Bunların hepsi uzlaşma komisyonunda konuşulur. İstiyoruz ki bütün partilerin katılımı ile tartışma konusu olan bazı maddelerin hepsi uzlaşma komisyonunda tartışılsın. Yüce meclis anayasa yapmanın yegane meşru zeminidir'' dedi. 2007'de Ak Parti'nin hazırlattığı anayasa taslağı ya da başka herhangi bir metni ''masaya götürme niyetleri olmadığını'' belirten Çelik, Türkiye'de hemen herkesin Türkiye'nin yeni bir anayasaya olan ihtiyacını samimi olarak dillendirdiğini ifade ederek, ''Dolayısıyla herkes masaya ön şartsız olarak gelsin, sonra şartlarını masada konuşmaya başlasın. Bizim bir taslak götürme planımız ya da siyasi tutumuz yok'' dedi. ''Bizim irademiz büyük Türkiye'nin anayasasını ortaya koymaktır'' diyen ve Herhangi bir ayrım yapmadan, herhangi bir şart öne sürmeden özgürlükçü, toplumun bütün kesimlerini kucaklayan büyük Türkiye'nin anayasasını yapmak istediklerini belirten Çelik, şunları söyledi: ''Toplumda yoğun bir özgürlük talebi var. Çeşitli toplumsal kimliklerin kendini ifade etme talebi var. Çok uzun zamandır bu anayasanın bütün düzeltmelere rağmen toplumsal talepleri karşılamakta zorlandığı, Türkiye'ye dar geldiğine dair hemen her kesimin yorumları var. Burada söylediğimiz şudur: Büyük Türkiye'nin anayasası olsun. Türkiye'nin toplumsal taleplerine hiç bir kesimi dışlamadan bütün kesimleri kapsayacak şekilde ama evrensel hukuk normları ile evrensel temel siyasi ilkelerle uyumlu bir şekilde olsun. Dolayısıyla bir metin, bir ön şart söz konusu olmaksızın. Türkiye 2023'e doğru giderken ekonomisi büyüyor, dış politikası büyüyor, demokrasisi büyüyor, bunlara bağlı olarak yeni toplumsal talepler çıkıyor, toplumumuz çok dinamik, yepyeni gelişmelerle karşılaşıyoruz. Bunların hepsini kapsayacak şekilde, hepsinin bir manzumesi olacak şekilde, ilkesel bir metin ortaya çıkmalı ve bu metin Türkiye'yi geleceğe taşımalı diye düşünüyoruz.'' ''Evrensel standartlara uygun Türkiye'yi 2023'e, daha da ötesine taşıyacak büyük Türkiye'nin anayasası olacak bir anayasa mecliste gerçekleşsin istiyoruz'' diyen Çelik, en geniş kesimlerle çalışmalarını yapacaklarını, çeşitli anayasa çalışması yapan grupları, uzmanları da davet edip dinleyeceklerini kaydetti.