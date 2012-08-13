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Politika

Çelik: Birkaç Mehmet şehit oldu diye Meclis toplanmaz

Çelik, CHP'nin terör olayları nedeniyle Meclis'in olağanüstü toplanması girişimini değerlendirdi

13 Ağustos 2012 12:14

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik, CHP'nin TBMM'nin toplanmasına yönelik çalışmalarını eleştirirken, ''Birkaç Mehmet şehit oldu diye Meclis'i toplamayız'' ifadesini kullandı.

Habertürk'e konuşan Çelik, CHP'nin terör olayları nedeniyle Meclis'in olağanüstü toplanması girişimini şöyle değerlendirdi:

- Özellikle PKK'nın oluşturduğu bir gündemin peşine takılarak TBMM'yi toplantıya çağırmanın ne kadar çok yanlış olduğu, kanaatimizi biraz daha pekiştiriyor. Bu gelişmeden (CHP Milletvekili Aygün'ün kaçırılması) sonra Ak Parti tavrında değişiklik yapmayacaktır.

- TBMM, CHP'nin çağrısı üzerine toplanacaktır ancak Ak Parti grubu orada olmayacaktır. Hükümet işinin başındadır ve terörle mücadele etmektedir. Şemdinli'deki operasyonlar esnasında CHP bir manada PKK'nın propagandasına ve emellerine hizmet edercesine Türkiye'de olağanüstü bir durum varmış gibi panik havası yaratmıştır.

- Bizim ilk günden itibaren tepkimiz aynıdır. Biz bu toplantıya katılmayacağız. Çünkü terörle mücadeleyle ilgili yasal bir alt yapı boşluğu mu var, TBMM toplanıp yeni bir kanun mu çıkaracak?

- Gerekli olursa Meclis tabii ki toplanabilir ama PKK bomba patlattı diye, bir yeri bastı diye,  birkaç Mehmet'i şehit etti diye örgütün her gün Türkiye'nin gündemini oluşturmasına müsaade etmemeliyiz. Bizim hassasiyetimiz budur.

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